Auguri Paperino | il 9 giugno compie 85 anni

(Di lunedì 3 giugno 2019)! Sembra incredibile, ma il papero disneyano più amato, paladino dei pasticcioni e degli sfortunati, sempre pronto ad aiutare gli altri, il 9taglierà il traguardo degli 85! Il settimanale Topolino, che ha proprio inuno dei suoi personaggi più seguiti e richiesti dai lettori, gli dedicherà un numero monografico in edicola mercoledì 5: un`edizione da non perdere, che vedrà il mitico Paolinoprotagonista di 5 storie a fumetti che mettono in luce tutte le sfaccettature della sua variegata personalità.Secondo Alex Bertani, direttore di Topolino: "incarna mirabilmente il rapporto tra noi e la società in cui viviamo, perchésiamo un po` tutti noi, con le nostre fragilità e le difficoltà a integrarci col mondo attorno a noi, ma sempre con la positività di chi non si abbatte, di chi continua a guardare tenacemente alla ...

