Alla ricerca di Isolitudini L' atlante avventuroso dei rifugi dalla modernità

2 giugno - Mattarella : “Festa di libertà e democrazia. Incompatibile con chi fomenta scontri Alla ricerca di un nemico” : Chiede di “praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità internazionale per avanzare nella strada del progresso con il dinamismo che contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo” il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto al Quirinale alla vigilia delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Dopo le recenti polemiche sulla gestione della Difesa da parte del ...

LA SOLITUDINE CHE UCCIDE LENTAMENTE/ Alla ricerca di una realtà che ci tenga insieme : La SOLITUDINE nel mondo è in crescita esponenziale, ne sono copiti i giovani e gli anziani, è scomparso un mondo fatto di comunità

Freedom Oltre il confine Roberto Giacobbo Alla ricerca del Santo Graal : Da Roma alle tombe di Luxor, fino a Napoli per il Santo Graal, Roberto Giacobbo non si ferma nella sua incessante ricerca di segreti come ben riesce a documentare il secondo appuntamento con Freedom – Oltre il confine in onda su Rete 4 mercoledì 29 maggio alle 21,25 per una serata dedicata alla divulgazione storica, scientifica e archeologica. Freedom – Oltre il confine Roberto Giacobbo Freedom – Oltre il confine, ...

Alberto Giuliani - Alla ricerca del futuro : Adoro le coincidenze e nel libro di Alberto Giuliani Gli immortali (Il Saggiatore, pagg. 208, € 19) ce n’è una irresistibile. Lui lo conoscevo soprattutto come fotografo, ma è anche giornalista e regista e ha pubblicato sui più grandi giornali del mondo compreso il nostro. Ha scritto un libro strano, un po’ diario intimo, un po’ reportage, che racconta i viaggi le esperienze i sentimenti – ma c’è anche una scelta delle immagini – che hanno ...

Glamour Society - un pomeriggio Alla ricerca dell’«equilibrio» : Make-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto whiteMake-up trend: a tutto ...

LIVE Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Bavera 2019 in DIRETTA : Marco Suppini Alla ricerca del pass olimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: in Germania Marco Suppini ha chiuso al secondo posto le eliminatorie ed è tra gli otto che si giocheranno il successo finale e tra i quattro che si giocheranno le due carte olimpiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di ...

Gli sviluppatori di Ghost of Tsushima Alla ricerca di personale per spingere il gioco al suo "pieno potenziale" : Ghost of Tsushima, tra tutte le esclusive PS4 in arrivo, è stato forse il titolo più avvolto nel mistero. Anche Death Stranding ha visto almeno un certo numero di trailer, mentre per il gioco di Sucker Punch, salvo due trailer, non abbiamo visto nulla dall'E3 2018.I fan, dunque, si stanno chiedendo come procede lo sviluppo, soprattutto alla luce delle speculazioni basate su precedenti annunci di lavoro che la maggior parte della scrittura doveva ...

Formula 1 - Gp Monaco 2019 : Hamilton Alla ricerca del tris : La recentissima scomparsa di Niki Lauda darà un velo di tristezza al prossimo Gp Monaco di Formula 1, in programma domenica 26 maggio a Montecarlo. Come di consueto il weekend della corsa del Principato è lungo, con le prove libere fissate per il giovedì: nella prima sessione il leader del mondiale **Lewis Hamilton (**Mercedes) ha preceduto di 59 millesimi Verstappen (Red Bull), seguito da Bottas (Mercedes), Leclerc (Ferrari) e ...

Alla ricerca dell’oro o in visita notturna : questo weekend l’Italia va in miniera : A Casal Cermelli si va in cerca dell’oro, con tanto di prove di lavaggio delle sabbie aurifere assistiti dagli esperti, mentre a Cesena la miniera della Boratella si visita in notturna: questo week end l’Italia scende in miniera! Prende il via il 25 e il 26 Maggio 2019 l’XI Giornata Nazionale delle Miniere, la due giorni ideata dAlla rete ReMi (Rete nazionale dei parchi e dei musei minerari) coordinata dall’ISPRA-SNPA, in collaborazione con ...

Sony e Insomniac Games Alla ricerca di personale per un nuovo progetto : Sony e Insomniac Games si stanno preparando per un nuovo progetto e, questo, probabilmente non sorprenderà nessuno. Alcuni annunci di lavoro sono apparsi su LinkedIn, dove si legge che le compagnie sono alla ricerca di un Senior Audio Designer e Audio Designer (FXT) per un gioco imminente, riporta PlayStation LifeStyle. Ora, vale la pena notare che questi annunci di lavoro sono pubblicati da Sony e sono posizioni contrattuali in concomitanza con ...

Dolor y Gloria - Pedro Almodóvar Alla ricerca del tempo perduto (recensione) : È in questi giorni in concorso al Festival di Cannes Dolor y Gloria, tra i candidati più accreditati alla Palma d’Oro. E siamo di fronte al titolo forse più personale e maturo di Pedro Almodóvar, premiato dall’affetto del pubblico italiano, con un primo weekend da oltre un milione d’incasso. Il protagonista è un regista omosessuale, Salvador Mallo (un Antonio Banderas alla sua prova più matura), immalinconito dagli anni e dai tantissimi ...

Il Trono di Spade - serie tv che ha ispirato la ricerca - dall'antropologia Alla statistica : Il Trono di Spade (Games of Thrones) è stata una serie tv di tale successo da ispirare la ricerca scientifica, in particolare dell'Università canadese di British Columbia. I ricercatori hanno infatti riscontrato in questa lunghissima serie uno spunto per poter studiare i personaggi dal punto di vista antropologico. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sul British Journal of Sports Medicine. Ma in questo campo non rimangono indietro ...

Absentia su Rai4 - trame episodi 19 e 26 maggio - Emily Alla ricerca di Alice e Fylnn : chi li ha rapiti? : Ultimi episodi di Absentia su Rai4 stasera 19 e domenica 26 maggio. La fuga di Emily giunge a un bivio, e ben presto si troverà faccia a faccia col suo rapitore. Ma l'ex agente dell'FBI non aveva previsto il rapimento di Alice e Flynn: riuscirà Emily a ritrovarli prima che la squadra di Tommy la arresti? Ecco le anticipazioni di stasera. Si inizia con l'episodio 1x07 dal titolo "A & B" di cui vi riportiamo la sinossi: Jack da' una mano ...

Antibiotico-resistenza : dAlla ricerca italiana ecco un nuovo antibiotico : Si calcola che in Italia ogni anno 10.780 persone muoiano a causa di un’infezione da batteri antibiotico-resistenti. Si stima che entro il 2050, un totale di circa 450mila persone possa morire a causa dell’antibiotico-resistenza. In questo scenario così drammatico è più che mai indispensabile l’arrivo di nuovi farmaci in grado di contrastare questa autentica epidemia. UN nuovo FARMACO – La dalbavancina è un nuovo antibiotico ...