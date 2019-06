Sfera Ebbasta giudice di XFactor | la rabbia dei parenti della strage di Corinaldo

caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2019) Il dolore non passa. Benedetta era andata al concerto diper ascoltare musica e divertirsi: ha trovato la morte. Lei, come altre cinque persone. La vita per i suoisi è fermata e la ferita si è riaperta adesso cheè stato nominatoprossima edizione di. Lo racconta al Resto del Carlino Francesco Vitali, è fratello di Benedetta, morta a 15 anni. Lui ha 20 anni, studia Scienze ambientali, ad Ancona. Francesco spiega le sue sensazioni dopo l’annuncio di Sky sul rapper. “Quando ascolto una canzone dio lo vedo, mi isolo, se posso cambio, faccio di tutto per cercare di non sentirlo, mi ricorda che ho perso una sorella. Che andava al suo concerto, forse lui poteva informarsi un po’ meglio per capire dove quel concerto veniva tenuto. Penso che la gente a volte pensa solo ai soldi… Pur di avere visibilità trascura ...

