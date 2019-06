MotoGp – Petrucci non ci crede ancora | Marquez si difende | Dovizioso deluso | le parole

Petrucci - trionfo al Mugello. Epica prima vittoria in MotoGp : piegati Marquez e Dovizioso : Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia per la classe MotoGP. In una gara tiratissima fino all’ultimo giro il pilota della Ducati ha preceduto la Honda di Marc Marquez e il compagno di squadra Andrea Dovizioso, terzo. Ai piedi del podio la Suzuki di Alex Rins. Ritiro all’ottavo giro per Val

MotoGp - Risultato GP Italia 2019 : vittoria epica di Danilo Petrucci davanti a Marquez e Dovizioso! Rossi out e in crisi nera : Alla faccia degli antibiotici e della condizione fisica non eccezionale! Danilo Petrucci vince un Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP quanto mai emozionante e spezza il suo tabù, centrando il primo successo della carriera nella classe regina proprio nella gara di casa. Nonostante da qualche giorno fosse debilitato il pilota ex Pramac ha dato una dimostrazione di solidità incredibile e ha vinto con pieno merito una corsa nella quale ha ...

Ordine d’arrivo MotoGp - Risultato Gara GP Italia 2019 : Petrucci vince in volata su Marquez e Dovizioso. Valentino Rossi caduto : Il successo del GP d’Italia 2019 di MotoGP, sesto round del Mondiale, sorride a Danilo Petrucci che batte in volata Marc Marquez ed Andrea Dovizioso grazie ad uno straordinario ultimo giro. Una grande prova del pilota umbro che conquista così la sua prima vittoria in top class. Purtroppo una giornata sfortunata per Valentino Rossi che finisce anzitempo la sua corsa con il ritiro. Di seguito l’Ordine d’arrivo della corsa al ...

Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGp : Danilo Petrucci, pilota italiano della Ducati, ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP. Petrucci, che era partito dalla terza posizione, è arrivato davanti a Marc Marquez, che nelle qualifiche di sabato aveva ottenuto la pole position, e al compagno di

MotoGp : Petrucci trionfa al Mugello : 14.52 Danilo Petrucci (Ducati) conquista la prima vittoria nel Gp Italia.Il 29enne di Terni,dopo un entusiasmante bagarre, precede lo spagnolo Marquez (Honda) e il compagno di squadra Dovizioso.Quarto Rins. In classifica allunga Marquez. Marquez,in pole,prende subito la testa. Al 6°giro,approfittando di un'incertezza dello spagnolo, vola al comando Petrucci.Rossi,dopo una gara di retrovia, cade all'8° giro e si ritira.Finale spettacolare con ...

MotoGp – Il confronto con Lorenzo e quel retroscena su Rossi - Petrucci svela : “Valentino mi odia perchè…” : Il pilota della Ducati ha parlato del paragone con Lorenzo, svelando anche un piccolo retroscena relativo a Valentino Rossi La prima gara non è ancora riuscito a vincerla, ma è senza dubbio il pRossimo obiettivo da raggiungere in sella alla Ducati ufficiale. Danilo Petrucci ha ormai preso dimestichezza con la DesmosediciGP, un punto a suo favore che gli permette già di essere competitivo. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ternano ha ...

MotoGp – Marquez in pole al Mugello - Petrucci e Morbidelli migliori italiani : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Marquez beffa tutti seguendo la scia di Dovizioso al Mugello: la griglia di partenza del Gp d’Italia Marc Marquez ha giocato d’astuzia nelle qualifiche del Gp d’Italia: lo spagnolo della Honda ha conquistato la pole position, con tanto di record al Mugello, seguendo la scia di Andrea Dovizioso. Il campione del mondo in carica è dunque il poleman del Gp d’Italia, davanti a Quartararo e Petrucci, mentre Dovizioso non ...

MotoGp – I problemi di salute e la strategia di Marquez - Petrucci sincero : “è forte anche a punzecchiare mentalmente” : Le parole di Danilo Petrucci dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d’Italia: le sensazioni del ternano della Ducata Ottimo terzo posto per Danilo Petrucci oggi nelle qualifiche del Gp d’Italia: il ternano della Ducati ha chiuso la Q2 alle spalle di Marc Marquez, poleman al Mugello, e Quartararo. E’ Petrucci dunque il miglior italiano davanti al suo pubblico, nel sabato di qualifiche del Gp d’Italia. Alessandro ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Italia 2019 : “Contento per il tempo - domani in gara spero di recuperare le forze” : Sperava nella pole position, ma non butta certo via il suo terzo posto. In questo modo, quindi, si potrebbe riassumere il pensiero di Danilo Petrucci al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Il portacolori della Ducati confidava di poter centrare la partenza al palo in vista della gara di domani ma, come spiega ai microfoni di Sky Sport, è consapevole di aver dato tutto quello che aveva a disposizione sia ...

MotoGp – Marquez furbo e stratega - Quartararo sorride - Petrucci in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Mugello : Marc Marquez si prende la pole al Mugello con grande furbizia, Quartararo sorprende al secondo posto, Petrucci in fiducia chiude in terza posizione: le parole dei piloti dopo le qualifiche Anche sul circuito del Mugello è Marc Marquez a dettare legge. Come se non bastassero le indiscutibili qualità tecniche, il pilota della Honda fa valere anche la sua straordinaria furbizia sfruttando la scia di Dovizioso per prendersi la pole position ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Danilo Petrucci domina e piazza il record - Dovizioso e Rossi costretti alla Q1 : La Ducati impressiona al Mugello! Danilo Petrucci centra il miglior tempo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e va addirittura a ritoccare di 2 decimi il record della pista toscana che apparteneva a Valentino Rossi. Brutte notizie, invece, per il “Dottore” che, ancora una volta, sarà costretto a passare dalla Q1, stesso destino di un Andrea Dovizioso ancora in difficoltà con ...

MotoGp - Risultati e Classifica FP3 GP Italia 2019 : tutti i qualificati alla Q2. Petrucci il migliore - Dovizioso e Valentino Rossi in Q1 : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, hanno emesso la loro sentenza. La top-10 è nota e spetterà a questi centauri partire dalla Q2 per un time attack infuocato. Per i restanti piloti in corsa, invece, si dovrà necessariamente iniziare dal Q1 avendo però il vantaggio di testarsi prima e verificare le condizioni dell’asfalto del circuito del Mugello. Si prospetta quindi una corsa contro il tempo ...

MotoGp - Risultati e Classifica FP3 GP Italia 2019 : tutti i qualificati alla Q2. Petrucci il migliore - Dovizioso e Valentino Rossi in Q1 : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, hanno emesso la loro sentenza. La top-10 è nota e spetterà a questi centauri partire dalla Q2 per un time attack infuocato. Per i restanti piloti in corsa, invece, si dovrà necessariamente iniziare dal Q1 avendo però il vantaggio di testarsi prima e verificare le condizioni dell’asfalto del circuito del Mugello. Si prospetta quindi una corsa contro il tempo ...

MotoGp – Terminate le FP3 al Mugello : Petrucci sprinta con la sua Ducati - Rossi e Dovizioso fuori dalla Q2 [TEMPI] : Grandi sorprese nella mattinata di libere al Mugello, Petrucci sigla il miglior tempo davanti a Pol Espargaro e Marquez mentre Rossi e Dovizioso falliscono la top ten Danilo Petrucci è il più veloce al termine della terza sessione di prove libere del Gp del Mugello, il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:46.056 piazzandosi davanti a Pol Espargaro e Marc Marquez. Ottima la prestazione del rider della KTM, riuscito a mettersi ...