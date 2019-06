Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati

blogo

(Di domenica 2 giugno 2019) Nozze kolossal per, ex ballerina di Amici di Maria, e, 26enne figlio di Lucio, agente dei vip. I due sigiurati amore eterno a Ponte Milvio, Roma Nord, nella Chiesa Gran Madre di Dio. Tra i presenti, ovviamente, una ricca fetta di show business italico, con volti noti della tv.Paolo Bonolis, Ezio Greggio, Antonella Clerici, Paola Perego, Gabriele Parpiglia, ma anche l'intero corpo di ballo di Amici, con la festa andata in scena al Castello di Tor Crescenza, nella zona Grottarossa, dove si è ballato fino a tarda notte.si02 giugno 2019 11:08.

