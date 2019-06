La prima volta non si scorda mai | Petrucci re del Mugello | Marquez si arrende alla Ducati

Luca Marinelli la prima volta a Hollywood con The Old Guard : Un attore italiano nel cast di The Old Guard: Luca Marinelli reciterà con Charlize Theron e Marwan Kenzari. Gli attori italiani sono sempre più richiesti nel panorama internazionale. Dopo Valeria Bilello con “Made in Italy”, è la volta di Luca Marinelli inserito nel cast di The Old ...

Napoli - la prima volta del questore Giuliano : «Fare il proprio dovere a ogni costo» : È di poche parole il nuovo questore di Napoli Alessandro Giuliano. Ma poche parole che contano. Impegno, collaborazione e presenza costante sui territori sono le sue ricette. Figlio di Boris...

Mondiali Flipper arrivano per la prima volta in Italia : L'atmosfera incomincia già da ora a farsi incandescente al Double Pinball di Assago, a pochi minuti da Milano, dove i Mondiali maschili di Flipper si disputeranno per la prima volta in Italia dal 7 al 9 giugno. La biglia d'acciaio è dunque pronta a farsi strada tra ostacoli, bonus e rovinose cadute tra le due alette, mentre 64 professionisti internazionali del mondo del Flipper si daranno battaglia per racimolare più punti possibili e ...

VIDEO Francesco Bagnaia MotoGP - GP Italia 2019 : “Primo per la prima volta - stiamo lavorando bene” : Francesco Bagnaia è l’uomo del giorno visto che ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac ha stupito tutti con una prestazione di lusso e ha poi commentato la sua prova col sorriso sulle labbra: “Questa è la prima volta che faccio primo, stiamo lavorando nel modo giusto. Nelle ultime due gare non sono riuscito a dimostrare quello che stiamo ...

Pil su base annua a -0 - 1% : la prima volta dal 2013 : L'Istat rivede al ribasso il dato sul Pil dei primi tre mesi dell'anno. Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti. Intanto Bruxelles aspetta la risposta di Roma ai chiarimenti chiesti dalla Commissione sul debito pubblico

Pil su base annua a -0 - 1% : è la prima volta dal 2013 : L'Istat rivede al ribasso il dato sul Pil dei primi tre mesi dell'anno. Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti. Intanto Bruxelles aspetta la risposta di Roma ai chiarimenti chiesti dalla Commissione sul debito pubblico

Pil su basa annua a -0 - 1% : è la prima volta dal 2013 : L'Istat rivede al ribasso il dato sul Pil dei primi tre mesi dell'anno. Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti. Intanto Bruxelles aspetta la risposta di Roma ai chiarimenti chiesti dalla Commissione sul debito pubblico

In Sudafrica per la prima volta metà dei ministri saranno donne : Per la prima volta nella storia del Sudafrica, metà dei ministeri sarà affidato a donne. Lo ha annunciato mercoledì 29 maggio il presidente Cyril Ramaphosa, che è stato rieletto di recente per un secondo mandato, dopo che nel febbraio del 2018 era

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-1 Semifinale Play-off in DIRETTA : al PalaRadi una prima volta storica! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 della Semifinale scudetto che mette di fronte la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia. Si tratta di una serie che include una novità storica, perché mai prima d’ora Cremona era riuscita a portare una sua formazione in Semifinale dei playoff per il titolo. La Vanoli di coach Meo Sacchetti, già seconda in stagione regolare, ha saputo eliminare nei quarti l’Alma Trieste, ...

Per Il traditore 11 nomination ai Nastri D'Argento : è la prima volta nella storia : E’ Il traditore di Marco Bellocchio il film con più candidature di sempre ai Nastri d’Argento, con ben 11 nomination tra cui quella al miglior attore protagonista per Pierfrancesco Favino. Il film guida la classifica dei titoli che si contendono i premi dei Giornalisti cinematografici che verranno rivelati stasera al MAXXI con l’annuncio ufficiale delle nomination dell’edizione 2019. Otto candidature ...

Mondiali Flipper arrivano per la prima volta in Italia : L'atmosfera incomincia già da ora a farsi incandescente al Double Pinball di Assago, a pochi minuti da Milano, dove i Mondiali maschili di Flipper si disputeranno per la prima volta in Italia dal 7 al 9 giugno. La biglia d'acciaio è dunque pronta a farsi strada tra ostacoli, bonus e rovinose cadute tra le due alette, mentre 64 professionisti internazionali del mondo del Flipper si daranno battaglia per racimolare più punti possibili e ...

Verginità - come superare la paura della prima volta : A prescindere dall’età in cui la si vive, la prima esperienza sessuale è un momento a dir poco importante. Molto spesso, si tende ad affrontarla con eccessiva ansia, soprattutto per il timore di provare dolore. La risposta fisica a questo stato emotivo è la contrazione della vagina. Secondo i sessuologi, questa forma di difesa, rappresenta una delle principali cause del dolore durante il rapporto sessuale. Per affrontare questa e altre ...

Trono Classico - lacrime e gesti importanti - Gianni : “È la prima volta..” : Trono Classico, Giulia Cavaglia e Gianni Sperti dicono la loro sulla prima scelta Il 29 maggio va in onda la scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne. Non mancano le lacrime e le forti emozioni. Il tutto accede durante la messa in onda della Villa. Durante questo breve percorso nella famosa tenuta, la tronista […] L'articolo Trono Classico, lacrime e gesti importanti, Gianni: “È la prima volta..” proviene da Gossip e Tv.

I mondiali di flipper per la prima volta in Italia : (Foto: Pixabay) Per la prima volta i mondiali di flipper sbarcano in Italia e l’appuntamento è per il prossimo 7-9 giugno presso lo show room Double Pinball di Sweet Games ad Assago, vicino a Milano, con sessantaquattro giocatori che si sfideranno per decretare il campione. Le fasi finali della competizione organizzata dalla International flipper Pinball Association insieme alla divisione IFPA Italia saranno trasmesse in streaming dal ...