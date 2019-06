Calabria | tre speleologi bloccati in una grotta

La buona sanità : paziente salvato grazie alla collaborazione fra tre ospedali di Calabria e Piemonte : L’Azienda ospedaliera di Cosenza, il Mater Domini di Catanzaro e l’Azienda ospedaliera Molinette di Torino hanno lavorato in sinergia per consentire ad un paziente di 59 anni di risolvere una patologia clinica complessa e grave. Lo comunica l’Azienda ospedaliera di Cosenza. “Il paziente proveniente dalla provincia di Vibo Valentia – si legge in una nota – affetto da cirrosi epatica grave (presentava liquido ...

Tragico incidente in Calabria - 29enne muore mentre va a fare lo scrutatore : Poche ore fa un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane di soli 29 anni. Il ragazzo, dalle prime notizie, sembra che stesse andando a fare lo scrutatore presso un seggio elettorale quando avrebbe perso il controllo dell'autovettura su cui stava viaggiando, andandosi a schiantare contro il guard-rail posto al limite della carreggiata. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È ...

Ambiente : iniziativa #PlasticFreeGc a Reggio Calabria - centinaia di studenti all’Arena dello Stretto : centinaia di giovani allievi degli istituti superiori reggini hanno affollato l’Arena dello Stretto a conclusione dell’iniziativa #PlasticFreeGc, fortemente voluta anche a Reggio Calabria dalla Capitaneria di Porto reggina e sposata pienamente dalla Città metropolitana, che ha concesso il patrocinio – insieme al Comune di Reggio Calabria – alla manifestazione, e ha fornito 600 borracce in materiale non plastico. In sette differenti spiagge, da ...

Tangenti - Travaglio : “Milano e Calabria? Foto della emergenza italiana : non migranti e altre scemenze ma corruzione” : “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regione italiana forse più disastrata, e cioè la Calabria, abbiamo avuto una Fotografia della vera emergenza italiana: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzione della classe politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Appalti in Calabria - trema il Pd : il presidente Oliverio è nei guai : E venti persone, molte delle quali sono esponenti di primo piano della politica regionale, sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Catanzaro sulla gestione di Appalti pubblici in ...

Cosenza – La Galleria d’Arte “Il Graffio” rende Omaggio a Giavanbattista Salatino - un Artista Visionario-Creativo - Figlio Illustre di Calabria. : Nel Centro Storico della Città di Cosenza, nello splendido scenario storico del Duomo (XI Sec.,inizio costruzione della Cattedrale), s’è svolta

Scilla & Cariddi – Breve tregua domenicale tra Messina e Reggio Calabria ma sarà un Lunedì di maltempo invernale : E’ tornato a splendere il sole oggi nello Stretto di Messina e la temperatura ha lambito i +20°C, che però grazie al soleggiamento sembravano decisamente di più per il corpo umano nonostante un fresco vento teso di maestrale. Questa tregua di bel tempo, però, ha le ore contate e nella giornata di Lunedì 6 Maggio tornerà il maltempo invernale, dopo le piogge che hanno contraddistinto le precedenti giornate di Venerdì e Sabato in ...

Scilla & Cariddi – Meteo Messina e Reggio Calabria : torna l’inverno in riva allo Stretto - 4 giorni di pioggia : Meteo Messina e Reggio Calabria – E’ tornato il maltempo oggi in riva allo Stretto, tra Calabria e Sicilia, dopo un lungo periodo mite e secco (era da 20 giorni che non cadeva una goccia d’acqua): sta piovendo con appena +15°C in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, e una linea di foschia e umidità sulle colline di Peloritani e Aspromonte rende lo scenario di Scilla & Cariddi tardo-autunnale. E’ solo ...

Calabria Lilt road 2 - le cinque intrepide fitwalker arrivano a Crotone : Le 5 istruttrici hanno incarnato queste semplici regole nella loro quotidianità arrivando a poter camminare a lungo e sono testimoni dei benefici che questo sport può avere su chiunque". Ad ...

Selfie - strette di mano e auguri : Salvini travolto da affetto migranti in Calabria (VIDEO) : L'avvento di Matteo Salvini al governo è coinciso con una linea particolarmente dura nei confronti dei flussi di migrazione. Il tutto si è tradotto nella scelta di chiudere i porti alle navi delle Ong che recuperano 'disperati' nel Mediterraneo, un problema per il quale l'Italia ha accusato l'Europa di aver lasciato il Belpaese da solo a fronteggiare l'emergenza. Senza dimenticare, per effetto del decreto sicurezza, la linea dura nei confronti ...

[L'inchiesta] "Lande desolate" - i tre appalti che mettono nei guai il Pd in Calabria : Tre appalti tra Cosenza e provincia: quello per l'impianto sciistico di risalita di Lorica, in Sila, l'avio superficie di Scalea, e la realizzazione di piazza Bilotti proprio nel capoluogo. Ruota ...

Reggio Calabria - violenza di gruppo su una diciottenne : arrestati tre giovani : “Una brutta vicenda, dietro la quale non ci sono situazioni di degrado sociale, ma ragazzi normali”. Giovanni Bombardieri, procuratore di Reggio Calabria, commenta così quanto accaduto la scorsa estate in una località marina del basso Ionio reggino, nelle vicinanze di una discoteca. Infatti tre giovani – due ventenni ed un ventunenne – sono stati arrestati nelle scorse ore con l’accusa di violenza carnale nei confronti di una diciottenne. ...

Stupro di gruppo a Reggio Calabria - arrestati tre ventenni : Stupro di gruppo a Reggio Calabria, arrestati tre ventenni La vicenda lo scorso agosto nella notte di San Lorenzo. I giovani avrebbero portato una 18enne dalla discoteca in cui si trovavano su una spiaggia e abusato di lei. Uno di loro è anche accusato di minacce a una testimone. Altri tre giovani denunciati per ...

Reggio Calabria - violentano a turno una 18enne sulla spiaggia : arrestati tre giovani : Tre ragazzi, due 20enni e un 21enne, sono stati arrestati dalla polizia di Reggio Calabria per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una coetanea. Le indagini, coordinate dal procuratore ...