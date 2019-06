optimaitalia

(Di sabato 1 giugno 2019) Stiamo vivendo un fine settimana davvero ricco diper gli utenti che si ritrovano con unS9 o unS9, almeno per quanto riguarda coloro che si sono portati a casa un modello brandizzato Tre nel coro degli ultimi quindici mesi. Il motivo? Entrambi, dopo una lunga attesa, stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento di. Si tratta del medesimo pacchetto software trattato sulle nostre pagine pochi giorni fa e che, come avrete notato dal nostro primo approfondimento, non si limita ad introdurre le patch per la sicurezza. Fatta questa doverosa premessa, proviamo a capire per quanto motivo l’aggiornamento trattatoperS9 eS9debba essere installato senza troppi fronzoli. In primo luogo, perché l’ultimo pacchetto software per i due top di gamma 2018 risale ad un paio di mesi fa. In seconda istanza, come avrete percepito ...

mengonimarco : FINITO! L’ultimo appuntamento del #MarcoMengoniLiveQuiz si è appena concluso. Ma non preoccupatevi il quiz tornerà… - GioPao9 : Tante novità per #SamsungGalaxyS9 e S9 Plus Tre con il firmware di maggio da oggi - OptiMagazine : Tante novità per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Tre con il firmware di maggio da oggi -