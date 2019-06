Il mondo del calcio piange José Antonio Reyes

Lutto nel mondo del calcio : è morto Reyes : Terribile Lutto nel mondo del calcio: è morto José Antonio Reyes. Il centrocampista, 35 anni, attualmente in forza all’Extremadura UD, è deceduto questa mattina in seguito a un incidente automobilistico. La notizia della scomparsa del calciatore è stata data dal Siviglia, sua ex squadra, attraverso un tweet: <blockquote class=”twitter-tweet” data-cards=”hidden” data-lang=”it”><p ...

Canoa velocità - Coppa del mondo Duisburg 2019 : Italia giù dal podio nelle prime finali : Prima giornata di finali avara di soddisfazioni per i colori azzurri nella Coppa del Mondo di Canoa velocità: a Duisburg, in Germania, non arrivano podi per l’Italia, ma diversi atleti nostrani sfiorano soltanto la top 3. Manfredi Rizza arriva a 32 millesimi dal terzo posto, mentre Irene Burgo chiude quarta. Specialità olimpiche Nel K1 200 maschile Manfredi Rizza chiude quinto in 25″283, ad un soffio dal podio: vince il britannico ...

Miley Cyrus : il ritorno di una popstar alla conquista del mondo : Oggi la superstar Miley Cyrus ritorna alla grande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS: Miley Cyrus” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno ...

Canoa velocità - Coppa del mondo Duisburg 2019 : Manfredi Rizza centra la finale nel K1 200! : Terminate le prime semifinali della seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità di Duisburg: in Germania sono scese in acqua cinque imbarcazioni azzurre in tre specialità (due olimpiche) alla ricerca delle finali che chiuderanno la sessione mattutina di oggi. Specialità olimpiche Nel K1 200 maschile va in finale A Manfredi Rizza, che chiude al secondo posto nella terza semifinale in 34″320, tempo che è anche il ...

LIVE Caruso-Djokovic - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il siciliano si regala la sfida al n.1 del mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il terzo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Salvatore Caruso e Novak Djokovic. Nel 3° match sul “Philippe Chatrier” il siciliano avrà l’onere e l’onore di confrontarsi con il n.1 del mondo. Proveniente dalle qualificazioni, il nostro portacolori si è reso protagonista di un percorso esaltante, prima sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar e poi prendendo ...

Canoa velocità - Coppa del mondo Duisburg 2019 : in finale Carlo Tacchini ed Irene Burgo : Terminata la sessione pomeridiana della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità di Duisburg: in Germania spazio a batterie e semifinali nelle quali erano impegnati tanti equipaggi italiani, in otto specialità, sei delle quali olimpiche. Passano in finale A Carlo Tacchini nella specialità olimpica del C1 1000 ed Irene Burgo nella specialità non olimpica del K1 1000. Specialità olimpiche Nel C1 1000 maschile centra la finale A Carlo Tacchini, ...

Seychelles : ecco la tartaruga Jonathan - l'animale piu' vecchio del mondo con ben 187 anni! : Sulle splendide isole Seychelles, situate nell'oceano Pacifico, vive l'essere vivente animale più vecchio del pianeta : stiamo parlando di Jonathan, una stupenda tartaruga che pochi giorni fa ha...

La piccola Saybie! La storia straordinaria della neonata più piccola del mondo : Questa è la storia di Saybie, la bambina più piccola al mondo che ha fatto gridare al miracolo. Ha tenuto tutti col fiato sospeso, una vicenda iniziata diversi mesi fa in California, con una nascita troppo prematura : Saybie è venuta al mondo, pesando appena 245 grammi. La piccola, dopo 5 lunghissimi mesi di terapia intensiva, ha raggiunto i 2,3 kg ed è ufficialmente fuori pericolo.-- È nata a San Diego, in California, quella che ...

Katy Perry - Cardi B e Ariana Grande ci hanno appena dato prova che la “sorellanza” nel mondo della musica esiste eccome : <3 <3 <3 The post Katy Perry, Cardi B e Ariana Grande ci hanno appena dato prova che la “sorellanza” nel mondo della musica esiste eccome appeared first on News Mtv Italia.

Canoa velocità - Coppa del mondo Duisburg 2019 : Rizza - Burgo e Tacchini in evidenza nelle batterie : Si è aperta oggi a Duisburg (Germania) la seconda e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. Nella sessione mattutina è svolta la prima serie di batterie, con buoni riscontri da parte degli azzurri, che hanno aperto con questo evento la loro stagione internazionale. Andiamo a scoprire i risultati. Partiamo dal K1 200m dove Manfredi Rizza vince la propria batteria in 35.332 e passa in semifinale, così come Andrea Domenico ...

Mountain bike - Coppa del mondo Fort William 2019 : l’Italia punta su Eleonora Farina e su Veronika Widmann : Questo fine settimana Fort William (Gran Bretagna) ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo downhill di Mountain bike. La città scozzese è un appuntamento fisso del calendario, presente da ormai sedici anni. Molti big si sono già messi in mostra nel primissimo appuntamento stagionale di Maribor, e vedremo che sorprese ci riserveranno i favoriti nella giornata di domani e domenica; ma attenzione alla pioggia che renderà questa ...

