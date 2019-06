Huawei accusa la FedEx di “intercettare” i suoi pacchi negli USA | la Cina apre un indagine

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Il clima teso tra lae gli USA non accenna a diminuire, infatti il governo cinese ha deciso di aprire unasuper l’errata consegna di alcuniinviati dal colosso delle telecomunicazioni, già al centro della “guerra fredda tecnologica” in corso tra Washington e Pechino. Gli episodi incriminati hanno suscitato molta attenzione sul possibile sospetto di essere parte dello scontro: laha avviato un’suche “ha severamente danneggiato i legittimi diritti e interessi dei clienti e violato le norme del settore delle consegne in“, citando l’agenzia di stampa Nuova. L’accaduto è quantomai singolare, quattrocon documenti inviati dasono finiti al quartier generale dia Memphis (Tennessee), invece che agli uffici della società cinese in Asia.intanto si è scusata ...

