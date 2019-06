Governo | Zingaretti | “È nel caos | con Ue ha fatto una figuraccia Dopo un anno l’Italia

Zingaretti : presto crisi di Governo - Pd non sia impreparato : Zingaretti Pd: Credo che avremo abbastanza presto la crisi di Governo che trascinerà il Paese alle elezioni. Possibile che la Lega userà il M5S

Europee 2019 - Zingaretti : “Se Governo cade - per Pd la soluzione è il voto. Io candidato premier? Non si parte da nomi” : “Il M5s è ancora muto da ieri, non ha chiarito se il governo ha o meno ancora una maggioranza. Se dovesse cadere l’esecutivo, per noi la soluzione migliore sarebbe quella di ridare la parola agli elettori”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza a Roma, il giorno dopo il voto delle elezioni Europee. Lo stesso Zingaretti ha poi glissato sulla sua possibilità di correre come candidato premier della ...

Zingaretti il diesel ora comincia a sperarci : “Via il Governo - si apre la strada per il voto” : Sorride Romano Prodi, l’ultimo leader col quale la sinistra ha vinto le elezioni in Italia: «Zingaretti ha usato la colla e non la benzina e ha fatto bene: doveva rimettere assieme un partito e un elettorato…». È calata la notte e da molte ore sul palazzo del Nazareno, la sede del Pd, aleggia la speranza del sorpasso del Partito democratico sui Cin...

Europee 2019 - Zingaretti : “Governo esce più fragile. Da Pd sfida a Salvini - ora leader di esecutivo immobile e pericoloso” : “Siamo soddisfatti dal voto delle Europee, la nostra sfida è costruire l’alternativa a Salvini in vista delle prossime elezioni politiche”. A rivendicarlo il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, secondo il quale dal voto del 26 maggio esce “un governo più fragile per divisioni interne”, con il vicepremier “Matteo Salvini che emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso”. ...

Zingaretti : con voto a Pd Governo a casa : 17.40 "C'è solo un voto che dà la garanzia assoluta che nel Parlamento europeo i nazionalisti non avranno la maggioranza e che, questo governo, dopo il 27 vada a casa, ed è il voto alla lista unitaria del Partito democratico". E' l'appello del segretario del Pd Zingaretti, a Genova, in vista delle Europee. E commentando gli scontri al presidio contro il comizio di casaPound: "Idee inquietanti e i loro rappresentanti stanno rialzando la testa", ...

La scommessa di Zingaretti : 20% alle Europee - poi al lavoro per quando il Governo cadrà : Il voto di domenica può essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle politiche per le quali - è l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovrà declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...

Zingaretti : "Il Governo ha tagliato le pensioni - si vergogni" : "Il governo ha appena tagliato le #pensioni a 6 milioni di persone": Lo scrive su twitter il segretario Pd, Nicola Zingaretti, che aggiunge: "Stiamo parlando di pensioni a partire da 1500 euro lordi al mese. Salvini e Di Maio, vergognatevi!". "Politicamente questo governo è finito perché non governano per gli italiani e con l'idea di futuro dell'Italia ma governano per i loro interessi. Governano da 11 mesi e in ...

Zingaretti : “Di Maio ipocrita - litiga con Salvini per metà giornata poi ci fa pace. Altri 4 anni di Governo? Una minaccia” : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Governo per Altri quattro anni? E’ una minaccia non è un annuncio. Di fronte ad un governo che in 15 mesi ha prodotto quello che ha prodotto l’idea di governare Altri quattro anni con il ministro Salvini sconfessa anche l’ipocrisia di Di Maio che litiga ogni giorno fino alle 14,30 e poi dice che ci governa Altri quattro anni. Questo non si può accettare, l’ipocrisia di chi ...

Pomeriggio Cinque - Nicola Zingaretti : «Il Governo è come Mark Caltagirone - in realtà non c’è» : Barbara D'Urso e Nicola Zingaretti Il Partito Democratico riparte da Mark Caltagirone. Il mistero sul marito fantasma di Pamela Prati, che in questi mesi ha catalizzato l’attenzione mediatica di giornali, web e televisione, è arrivato perfino ‘in politica’. Durante l’appuntamento di ieri con Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso, in vista delle imminenti elezioni europee, ha ospitato in studio il ...

Pd - Zingaretti : “Tria ha detto che i conti sono allo sfascio - mi auguro che il Governo non metta la patrimonale” : “Il ministro del Tesoro ha detto che i conti sono allo sfascio mi auguro che il governo non metta la patrimoniale, mi auguro che qualunque azione metta per tappare i buchi che il governo stesso ha fatto sia ispirata alla progressività”. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando a Rtl 102.5 ha ribadito la sua contrarietà alla tassa per i ricchi. Non è una novità e il no alla patrimoniale era stato uno dei pochi punti su cui si ...

Zingaretti : Governo ha fermato l'Italia : 9.42 "Il ministro del Tesoro ha detto che i conti sono allo sfascio, mi auguro che il governo non metta la patrimoniale,mi auguro che qualunque azione metta per tappare i buchi che il governo stesso ha fatto sia ispirata alla progressività". Così il segretario del Pd Zingaretti a Rtl. "Le politiche economiche del governo hanno fermato l'Italia", "non capisco perché vanno avanti", ha proseguito. Quanto al Pd, "oggi è più unito e unitario,vuole ...

Governo : Zingaretti : litania finte liti - noi proponiamo altra Italia : Governo: Zingaretti: litania finte liti, noi proponiamo altra Italia. Noi siamo qui per proporre un'altra Italia, un'alternativa

Zingaretti : se vinciamo - 27 via Governo : 20.44 "Se alle Europee vince la lista unitaria,il 27 questo governo va a casa.Salvini non sarà più ministro dell'Interno e noi apriamo una nuova stagione per la politica". Così il segretario del Pd Zingaretti. "Nel Mezzogiorno crescono i disoccupati e calano gli investimenti. Noi vogliamo riproporre una fiscalità che, non come quella del governo, tagli le tasse per salari medi e bassi.Vogliamo mettere la scuola al centro di un modello di ...