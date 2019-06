Danilo Petrucci MotoGP | GP Italia 2019 | “Contento per il tempo | domani in gara spero di

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Sperava nella pole position, ma non butta certo via il suo terzo posto. In questo modo, quindi, si potrebbe riassumere il pensiero dial termine delle qualifiche del Gran Premio d’della. Il portacolori della Ducati confidava di poter centrare la partenza al palo in vista delladima, come spiega ai microfoni di Sky Sport, è consapevole di aver dato tutto quello che aveva a disposizione sia dalla sua moto, sia da se stesso. “Mi ero prefissato l’obiettivo di centrare la prima fila – conferma il pilota umbro – è così è stato. Per la prima volta scatterò così in avanti in classifica qui al Mugello, e per me è già un ottimo risultato. Dopo il migliornella FP3 di questa mattina avevo sperato di poter proseguire e conquistare anche la pole position, ma non ci sono riuscito. Volevo raggiungere ildi 1:55.8 ...

OA_Sport : Danilo #Petrucci #MotoGP, #ItalianGP 2019: “Contento per il tempo, domani in gara spero di recuperare le forze” - DarshanChokhani : RT @FormulaRapidaEN: Honda's Marc Marquez beats Petronas Yamaha SRT's Fabio Quartararo and a set new lap record in #ItalianGP pole. Ducati'… - MsportXtra : RT @FormulaRapidaEN: Honda's Marc Marquez beats Petronas Yamaha SRT's Fabio Quartararo and a set new lap record in #ItalianGP pole. Ducati'… -