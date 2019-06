Cade dalla moto e ha un' erezione lunga 9 giorni

Fiorello Cade dalla bici a causa delle buche di Roma : “Ho una costola incrinata” : Le famigerate buche di Roma hanno colpito ancora. Questa volta vittima delle strade della capitale è stato Fiorello: lo showman ha fatto brutta caduta mentre stava andando in giro in bici e si è incrinato una costola. A raccontare l’accaduto è stato lui stesso su Twitter: “Roma+bici+Buca= costola incrinata“, ha scritto martedì mattina. Tanti i messaggi di affetto e solidarietà che gli sono arrivati dai fan ma anche dai colleghi ...

Berlusconi torna il Parlamento (a Bruxelles) a sei anni dalla deCadenza : Le elezioni europee segnano il ritorno di Silvio Berlusconi come ‘parlamentare’. Grazie alla riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nel maggio 2018, il Cav ha riconquistato la piena agibilità politica ed è tornato candidabile dopo la decadenza da senatore arrivata nel novembre 2013 per effetto della legge Severino, causa della condanna per frode fiscale nell’ambito del processo sui diritti ...

Cade dalla finestra al quarto piano : muore bambina di 9 anni : È accaduto nel primo pomeriggio di domenica in una palazzina di via Enrico Fermi. Sembra che la piccola stesse giocando in camera da letto. Indagano i carabinieri

Pisa - bimba di 6 anni Cade dalla finestra di casa per inseguire il gatto : è in rianimazione : Una bimba di 6 anni di Pisa è caduta dalla finestra di casa, al primo piano di un palazzo in via dell’Omodarme: si è sporta per inseguire un gatto e ha perso l'equilibrio. Le sue condizioni sono gravi: l'ospedale Meyer di Firenze ha confermato che la piccola è ancora ricoverata in rianimazione ma che non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Madre le vieta di uscire : 16enne scappa dalla finestra e Cade/ Grave dopo volo di 7 m : La mamma vieta alla figlia di uscire di casa, la 16enne scappa dalla finestra ma poi cade facendo un volo di sette metri: diverse fratture

Giù le mani dalla Serie B! No all’ennesima estate di “passione” - si trovi una soluzione in anticipo prima di sCadere nel ridicolo… : Probabilmente, anche per chi scrive, trovare ormai parole diventa compito difficile. Ma il guaio serio è il silenzio o l’indifferenza, che vorrebbe significare presa coscienza di un abitudine, quasi scontata. Un lasciarsi andare, non fare nulla perché cambi la situazione. Noi, nel nostro piccolo, quantomeno proviamo a parlarne. E’ il minimo che possiamo fare quando a muovere i fili sono i pezzi più in alto della piramide. Che ...

Sassari - Cade dalla barella all'ospedale e muore mentre aspetta gli esami : cade dalla barella all'ospedale e muore. Una donna sarda di 93 anni di Villanova Monteleone, nel Sassarese, è morta tre giorni dopo la sua caduta da una barella all'interno...

Esce di strada - Cade e viene travolto dalla sua stessa moto : Simone muore a 43 anni : Il terribile episodio è avvenuto oggi pomeriggio a Porto Viro, in provincia di Rovigo. Il 43enne Simone Piovan, originario di Chioggia, probabilmente a seguito di un malore, ha perso l'equilibrio mentre si trovava in sella alla sua Honda, cadendo e venendo travolto dalla stessa pesante moto.Continua a leggere

Justine Mattera Cade dalla bici durante una gara : Tanta paura per Justine Mattera che nel weekend ha partecipato al triathlon Challenge di Riccione, sulla riviera Romagnola. durante la frazione in bici, che segue quella di nuoto e precede la mezza maratona di corsa, la Mattera è caduta rovinosamente sull’asfalto. Tanta paura, numerose ferite. Ma fortunatamente nessuna frattura, tanto che, grazie alla sua forza di volontà, è risalita in sella e ha portato a termine la sua gara. «Nonostante ...

La cometa di Halley dà spettacolo - dalla sua scia le stelle Cadenti di primavera : Tutti con gli occhi all'insù per le stelle cadenti di primavera , le Eta Aquaridi , che nascono dalla scia di polveri lasciata dalla cometa di Halley . Il loro picco è previsto il 6 maggio ma le prime ...

Cade dalla moto a Colverde : ferito 17enne SIRENE DI NOTTE : Incidente nella serata di ieri, domenica 28 aprile, a Colverde: Cade dalla moto e rimane ferito un 17enne. Cade dalla moto a Colverde Poco dopo le 20.30 di ieri sera un'ambulanza della Sos di Olgiate ...

Cade dalla finestra e muore il giorno prima del matrimonio della figlia : dramma a Colonnella : Antonio De Laurentiis, 70 anni, ex poliziotto, è morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione: stava pulendo le...

Professore Cade dalla finestra di un liceo di Roma/ Fratture multiple e codice rosso : Professore cade dalla finestra di un liceo di Roma, il Vivona: trasportato in codice rosso al San Camillo con Fratture multiple