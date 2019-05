Skybound Games e Beamdog annunciano l' arrivo dei classici RPG anche per console

Skybound Games annuncia The Walking Dead : The Telltale Definitive Series : Skybound Games annuncia ufficialmente la raccolta completa di tutti gli episodi della serie The Walking Dead della defunta Telltale, prevista su PC, PS4 e Xbox One entro la fine dell’anno. The Walking Dead: La serie completa di Telltale in una collection Dopo la chiusura di Telltale ad occuparsi dello sviluppo della stagione finale della serie è stato Robert Kirkman in collaborazione con Kent Mudle. La raccolta includerà ...