PiazzaPulita | il sondaggio | per il 48 | 7% dei grillini Di Maio doveva dimettersi

Sondaggio PiazzaPulita - Giorgia Meloni mette il turbo : Silvio Berlusconi ora suda freddo - le cifre : Come ogni giovedì, è tempo di sondaggi a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. E la rilevazione Index Research certifica come, almeno in questi ultimi sette giorni, la tattica di attaccare la Lega abbia dato qualcosa al M5s. I grillini, infatti, salgono dello 0,5% al 21,7%, mentre i