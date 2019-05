I contenuti post lancio di Call of Duty | Modern Warfare saranno un' esclusiva PS4 per una

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) Nella giornata di ieri è stato pubblicato il primo trailer dedicato aof, in arrivo ad ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Tuttavia ancora una volta Sony ha confermato che idel gioco arriveranno inper 7 giorni ai giocatori PS4.Questo dettaglio, come riporta VG247, è stato confermato da tutti i media diofcondivisi sui canali ufficiali di Sony, come YouTube e Twitter. Proprio come Black Ops 4, il gioco di quest'anno riceverà, cheresi disponibili su PS4 con sette giorni di anticipo.Nonostante i tempi si siano accorciati rispetto agli anni passati in cui iaggiuntivi erano un'della console di Sony per 30 giorni, questa notizia non è piaciuta ai fan del franchise, soprattutto dopo le notizie riguardo il cross-play e la mancanza del Season Pass.Leggi ...

