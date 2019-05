Chipscope è il microsocopio su chip che permetterà di vedere proteine e molecole di DNA

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) I microscopi sono strumenti indispensabili per la ricerca scientifica, ma quelli elettronici attualmente in uso, sebbene ad alta risoluzione, non bastano più. È per questo che la Commissione Europea ha finanziato il progetto, coordinato dalla Spagna e a cui partecipa l’Italia. Si concluderà a dicembre 2020 e il suo scopo è realizzare un microscopio delle dimensioni diper computer. Utilizza un insieme di diodi emettitori di luce (LED) di diametro inferiore a quello di un capello umano, per illuminare l’oggetto osservato. Il risultato dovrebbe essere un prodotto semplice, facile da usare e conveniente, oltre che estremamente efficace. Per capire da dove nasce il problema e qual è l’esigenza da soddisfare, è bene sapere che la risoluzione ottenibile con i microscopi ottici convenzionali è limitata dalle leggi della Fisica che governano la lunghezza ...

