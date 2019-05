ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) I ricercatori del Computer Science & Artificial Intelligence Lab del Massachusetts Institute of Technology hanno progettato un, pieno di, che permette alle Intelligenze Artificiali di “imparare” a identificare gli oggetti tramite il tocco. Potrebbe essere importante per aiutare la progettazione die bracci robotici di nuova generazione. L’idea cerca di porre rimedio a un importante problema di molte: non consentono a chi le indossa di avere una sensibilità tattile. “Gli esseri umani possono identificare e gestire bene gli oggetti perché hanno un feedback tattile. Quando tocchiamo oggetti, ci rendiamo conto di cosa sono anche senza guardarli. I robot non hanno questa dote” ha spiegato il ricercatore Subramanian Sundaram. “Abbiamo sempre desiderato che i robot possano fare ciò che fanno gli umani, come ...

Cascavel47 : Un guanto a basso costo imbottito di sensori aiuterà a progettare protesi migliori -