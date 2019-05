The Voice of Italy 2019 | la richiesta di Gigi D' Alessio | Il vincitore dovrebbe

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ai Knock Out di Theofil cerchio si stringe. Sono solo 4 i talenti che avranno il pass per giocarsi il tutto per tutto alla finale di martedì 4 giugno prossimo.d', giudice del talent show di Rai 2 al termine dell'esibizione del team guidato da Guè Pequeno ha espresso il suo parere sulla manche appena andata in scena e si lascia andare ad unadiretta alla Rai senza troppi giri di parole: A Themanca qualcosa di molto importante: ilentrare di diritto al Festival di Sanremo. Questo è un format della Rai. Lo appoggia Morgan a ruota: "L'azienda di Stato può farlo. Ha l'arbitrio dato che noi Thelo facciamo in Italia anche se il format è dell'Olanda. Siamo tutti d'accordo! Rivoluzione!" Simona Ventura specifica che il regolamento del Festival non è stato ancora scritto. L'azienda prenderà in esame la?In passato ...

