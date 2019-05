Solo Halsey poteva rompersi un dito cercando di salvare una farfalla

news.mtv

(Di giovedì 30 maggio 2019) Un mitoundiunaNews Mtv Italia.

hesbringsmejoy : mi sono accorta che le lyrics di halsey contengono tutte lo stesso messaggio, probabilmente quello che lei vuole fa… - drvnkinney : sto provando un male immenso solo a guardare quel dito - hesbringsmejoy : quanto stracazzo sono gelosa di halsey non si sa. da una parte la vorrei solo per me, dall'altra sono contenta che… -