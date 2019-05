Siamo andati dal primo sindaco transessuale d’Italia | «Da quando sono uomo finalmente

vanityfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Gianmarco Negri fino a cinque anni fa era Maria, oggi è ilcittadino di Tromello, un comune di 3700 abitanti in provincia di Pavia. È il primissimo. 40 anni, avvocato civilista con una propensione per i diritti LGBT, è stato eletto con il 37,54% dei voti in un comune in cui, alle Europee, la Lega ha superato il 50%. Occhi verdi da cerbiatto che guardano all’insù, giacca e cravatta e modi più che gentili, Gianmarco ci racconta come ha convinto i suoi concittadini a votare per lui (o meglio, per «la sua squadra»); come ha convinto mamma Jolanda che lui era «suo figlio», non «sua figlia»; come ha convinto se stesso a non avere paura, a 35 anni, ha deciso di intraprendere un cambiamento di sesso. Sforzi, fatica, ormoni, bisturi, un percorso in tribunale. Poi un pianto liberazione: la sua richiesta di essere registrato comeall’anagrafe è stata ...

jeontaebak : avete presente quando andate male ad una interrogazione/verifica e pazienza vi organizzate per recuperare? ecco io… - blackrosekia : Cioè sono già passati 5 anni da quando siamo andati a Europa Park??? ?????? Andrea! - MarcoCarraro7 : @londre2609 Quella scuola è andata in rovina da quando siamo andati via io e @carlosruzzenex -