M5s | Di Maio confermato capo politico su Rousseau con l' 80% 

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Luigi Diè statodi M5S con l'80% delle preferenze. A dire sì alla conferma sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro. "Oggi susi è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del Movimento 5 stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle 'urne', che haLuigi Dicomecon l'80% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il Movimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica". Così il Blog delle Stelle.

riccardo_fra : Con Di Maio il #M5S è al Governo, abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza e altre moltissime misure a 5 Stell… - sonolucadini : Chi l'avrebbe mai detto? #Paragone, ex Padania, ex propalatore in tv della bufala del Piano Kalergi per lo stermini… - fattoquotidiano : M5s, De Falco: “Lavora solo per il potere. Voto su Di Maio? Esito scontato, quesito ricorda quello su caso Diciotti” -