Calciomercato | se va alla Juve | Maurizio Sarri potrebbe riportare Higuain a Torino

Calciomercato Brescia – Si pensa in grande - tutti i nomi : dalla situazione Tonali ai sogni : Calciomercato Brescia – Il Brescia, tornato in Serie A dopo 8 anni, è già al lavoro per regalare a Corini o a chi per lui una squadra all’altezza della categoria. Da verificare, innanzitutto, la questione legata a Sandro Tonali. Il nome del talentuoso centrocampista è ormai sulla bocca di tutti e sulle agende dei top club italiani, su tutti l’Inter. Cellino ha tutta l’intenzione di provare a trattenere Tonali e ...

Calciomercato Juventus : Milinkovic-Savic sarebbe in cima alla lista della spesa : Sergej Milinkovic-Savic è il nome caldo del Calciomercato della Juventus. Da ieri si susseguono le voci di una trattativa già scattata in cui i bianconeri sono pronti a strappare il talento serbo alla Lazio che però non farà sconti. Secondo il Corriere dello Sport il prezzo del cartellino del giocatore sarebbe di 100 milioni di euro mentre, per la Gazzetta dello Sport, la prima offerta di Paratici sarebbe di 60 milioni. La distanza è parecchia, ...

Calciomercato Roma - Kolarov vicino alla Stella Rossa : Aleksandar Kolarov vicino all’addio alla Roma. Secondo quanto riporta il portale serbo Espreso.rs, il terzino 33enne dovrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e tornare a giocare in patria, alla Stella Rossa Belgrado. Kolarov potrebbe salutare dopo due stagioni di buon livello con 10 gol segnati. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla RomaL'articolo ...

Calciomercato Real Madrid - a tutto Perez : “Ramos voleva andare gratis in Cina. Ronaldo? Ecco perchè è andato alla Juve” : Il presidente del Real Madrid ha parlato del mercato blanco, soffermandosi anche su Ramos e sull’addio di Cristiano Ronaldo Dall’addio di Cristiano Ronaldo al retroscena Sergio Ramos, passando per i prossimi obiettivi di mercato su cui il Real Madrid si concentrerà nelle prossime settimane. AFP PHOTO / LLUIS GENE Florentino Perez fa il punto della situazione, parlando senza freni di quelle che saranno le strategie dei blancos ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

Calciomercato Lazio - Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic : Il presidente della Lazio si è soffermato sul futuro del centrocampista biancoceleste, aprendo alla cessione solo a determinate condizioni “Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un’offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne”. Piero Cruciatti / ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Calciomercato Juventus - dalla Germania : Borussia Dortmund sulle tracce di Mandzukic : Importante notizia di Calciomercato che rimbalza dalla Germania. Stando a quanto riporta la ‘Bild‘, il Borussia Dortmund non ha intenzione di fermarsi agli acquisti di Schulz, Brandt e Hazard. I gialloneri puntato l’attaccante della Juventus Mario Mandzukic. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, il croato potrebbe cambiare aria. Il consulente Matthias Sammer spinge per questa opzione, anche se il ...

Calciomercato : Robben lascia il Bayern a parametro zero - ma ha già una proposta dalla Premier… : Arjen Robben ha già annunciato il proprio divorzio con il Bayern Monaco, il calciatore olandese potrebbe finire in Premier Il contratto di Arjen Robben con il Bayern Monaco scadrà tra un mese e non verrà rinnovato come annunciato dal club tedesco. Il mancino olandese però ha già sul tavolo una proposta non da poco, giunta sul suo tavolo dalla Premier League. Il Leicester City si è infatti fatto avanti per accogliere Robben a parametro zero ...

Calciomercato Juventus : Perin offerto alla Roma - i dettagli : Juventus alle prese con importanti decisioni relative a Mattia Perin, il portiere è stato proposto alla Roma per la prossima stagione Un anno da secondo portiere alla Juventus, durante il quale Perin non è riuscito a scalzare Szczesny nelle gerarchie di mister Allegri. Dopo questa stagione non certo esaltante, il portiere ex Genoa potrebbe già cambiare aria, come rivelato dal La Repubblica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Perin ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Già decise due cessioni e un acquisto a centrocampo. Resta il dubbio Allan” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport annuncia grossi sviluppi a centrocampo Calciomercato Napoli, centrocampo rivoluzionato per la prossima stagione? Probabilmente si, almeno nelle alternative. Non è ancora ufficialmente aperta la sessione estiva per la compravendita e gli scambi tra club, ma le voci sono già tante. Il club azzurro, dopo l’ addio dell’ ormai ex capitano Marek Hamsik, medita sui nuovi innesti per ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : offerta monstre per Neymar! : dalla Spagna, una vera e propria bomba viene lanciata in riferimento al Calciomercato dell’Inter: secondo il quotidiano “Don Balon”, infatti, i nerazzurri starebbero pensando ad un’offerta monstre per l’asso di PSG e Nazionale brasiliana Neymar. Notizia chiaramente da verificare, in quanto potrebbe anche trattarsi di “fantacalcio”, ma qualora ci fosse anche un minimo fondo di verità si potrebbe ...

Calciomercato Juventus : Icardi - Chiesa e Rabiot in cima alla lista degli acquisti (RUMORS) : Icardi e Chiesa per l’attacco, Rabiot per il centrocampo. Il Calciomercato della Juventus ha tre obiettivi sensibili per rendere più forte la rosa del prossimo anno. A prescindere da chi sarà l’allenatore, al momento sembrano in forte risalita le azioni di Allegri ma fino a quando non ci sarà l’incontro con Agnelli il futuro della panchina è un rebus, sono queste tre le trattative da tenere maggiormente in considerazione. Calciomercato Juventus: ...

Calciomercato Juve - chiamata dalla Premier : "La squadra migliore in Italia" : Calciomercato Juve – Nuove "dichiarazioni d'amore" per la Vecchia Signora arrivano dalla Premier League. Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea, accostato a più riprese alla Juventus nella scorsa estate di mercato, ha parlato proprio dei bianconeri nella serata di ieri, dopo la vittoria ai rigori contro l'Eintracht Francoforte, che ha qualificato i Blues alla finale