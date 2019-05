Scontri Genova, agenti si recano da pm

repubblica : ?? Genova, giornalista di Repubblica picchiato dalla polizia durante scontri presidio antifascista - repubblica : Genova, il giornalista di Repubblica #StefanoOrigone picchiato dalla polizia durante gli scontri con antagonisti. I… - Agenzia_Ansa : Scontri a #Genova, oggi in due a processo. Indagini su manifestanti e polizia. Due fascicoli contro ignoti, uno per… -

Alcuni poliziotti del reparto mobile di, che il 23 maggio hanno partecipato aglicon i manifestanti in piazza Corvetto, a margine di un comizio di Casapound, si sono presentati in procura. L'intento è quello di rilasciare dichiarazioni spontanee. Al centro dell'attenzione, la carica in cui è rimasto ferito il giornalista di Repubblica, Stefano Origone. Il procuratore capo Cozzi sottolinea "l'ampia collaborazione della polizia per arrivare a far chiarezza".(Di mercoledì 29 maggio 2019)