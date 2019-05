Roland Garros – Muguruza ai 16esimi | Larsson sconfitta in due set

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini sfida Ruud per un posto nel terzo turno. Facile vittoria di Muguruza - in campo Nadal : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Roland Garros – L’ATP fa ringiovanire i campioni del tennis : Djokovic - Federer e colleghi tornano bimbi col filtro di Snapchat [FOTO] : tennisti ringiovaniti: da Djokovic a Federer, l’ATP fa tornare bambini i campioni col nuovo filtro baby di Snapchat E’ iniziata da qualche giorno ormai l’edizione 2019 del Roland Garros: i tennisti sono scesi tutti in campo per il primo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Tra una vittoria ed uno scambio da urlo, non mancano i momenti divertenti: se Djokovic alla vigilia ...

Roland Garros – Federer ringrazia il pubblico francese : “sembrava una finale più che un primo turno” : Roger Federer sereno dopo la vittoria all’esordio al Roland Garros: lo svizzero felice del suo ritorno in campo a Parigi a 4 anni dalla sua ultima partecipazione Roger Federer è tornato a Parigi dopo 4 anni di assenza. Il tennista svizzero ha trionfato all’esordio contro l’italiano Sonego al Roland Garros e adesso si appresta a tornare in campo per il secondo turno dello Slam francese. LaPresse “All’inizio c’era un po’ di ...

Roland Garros – Svitolina al terzo turno senza scendere in campo : ritirata la connazionale Kozlova : Svitolina ringrazia Kozlova e vola al terzo turno del Roland Garros: ritirata la connazionale a pochi minuti dal derby ucraino Dopo aver trionfato all’esordio contro Venus Williams, Elina Svitolina continua a sorridere al Roland Garros: la tennista ucraina ha staccato il pass per il terzo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi, senza scendere in campo. La tennista numero 9 del ranking WTA avrebbe ...

Roland Garros – L’esordio con Seppi ed il fastidio alla gamba - Fognini non si sbilancia : “il clima umido non mi aiuta” : Le sensazioni di Fabio Fognini dopo la vittoria nel derby azzurro d’esordio al Roland Garros contro Andreas Seppi Esordio vincente per Fabio Fognini al Roland Garros: dopo la prestazione sotto tono agli Internazionali d’Italia, il tennista italiano, numero 11 del ranking ATP e vincitore del torneo di Montecarlo, è tornato in campo ieri per il primo turno dello Slam francese in corso sui campi in terra rossa di Parigi, per un ...

LIVE Berrettini-Ruud - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il romano vuole regalarsi Federer al 3° turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e il norvegese Casper Ruud. Il 23enne tennista romano, numero 31 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw dello Slam parigino (lo scorso anno era stato fermato al terzo turno da Thiem), dopo aver sconfitto 6-7 (3) 6-4 6-4 6-2 lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Federer e Nadal di nuovo in scena. Berrettini sfida Ruud per un posto nel terzo turno : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo mercoledì 29 maggio. Orari - tv e streaming : Per effetto di una distribuzione piuttosto perfida di tutti i tabelloni e degli impegni in questi primi giorni di Roland Garros, c’è un unico italiano in campo quest’oggi: è Matteo Berrettini, che sfida il norvegese Casper Ruud al secondo turno. C’è la potenziale vista su Roger Federer oltre questo match, che però il romano deve affrontare con la giusta attenzione, dopo aver avuto bisogno di tre ore e mezza per eliminare lo ...

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 29 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : Scatta oggi il secondo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale: a Parigi in campo nella quarta giornata l’italiano Matteo Berrettini, che se la vedrà con il norvegese Caser Ruud. Giocano le parti basse dei due tabelloni, dunque in campo tra gli uomini Nadal e Federer e tra le donne Bertens e Pliskova. IL programma COMPLETO DI OGGI Roland-Garros 2019 mercoledì 29 Maggio ** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00 Sloane STEPHENS ...

Roland Garros 2019 : tornano in campo Federer - Nadal - Pliskova e Bertens. Berrettini alla prova Ruud : Cominciano oggi i secondi turni al Roland Garros 2019, dopo la tre giorni che ha visto tutti i protagonisti di oggi iniziare il secondo torneo dello Slam stagionale. tornano in campo le parti basse dei tabelloni maschile e femminile. Si ripresentano sulla terra rossa di Parigi, quindi, sia Roger Federer che Rafael Nadal. Lo svizzero sfida il tedesco Oscar Otte, proveniente dalle qualificazioni e personaggio conosciuto nel circuito Challenger per ...

Roland Garros : Fognini vince derby Italia - avanza Zverev : Il derby dell'Italtennis al Roland Garros sorride a Fabio Fognini che e' virtualmente tra i top ten del mondo per un paio d'ore. Il ligure supera Andreas Seppi e raggiunge Matteo Berrettini e Salvatore Caruso al secondo turno al Roland Garros, mentre tra gli azzurri oltre all'altoatesino saluta Parigi anche Simone Bolelli. Tra i big avanza a fatica il tedesco Alexander Zverev che ha dovuto sudare cinque lunghissimi set per avere ragione di John ...

Roland Garros – Soddisfazioni azzurre nel doppio maschile - Berrettini-Sonego staccano il pass per il 2° turno : I due azzurri hanno superato nel primo turno la coppia formata da Jamie Murray e Bruno Soares in tre set Per il tennis azzurro arrivano Soddisfazioni anche dal doppio al Roland Garros. La giovane coppia formata da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ha infatti esordito con un risultato ad effetto eliminando con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6 (7-4), dopo due ore e 10 minuti di gioco, uno dei binomi che vanno per la maggiore in questa ...

Roland Garros 2019 : Zverev e Osaka - quanti rischi! La forma di Fognini - l’orgoglio di Travaglia : Anche se non sono arrivati ribaltoni di alto livello, questa giornata del Roland Garros offre diversi spunti per quel che riguarda diversi tra gli incontri che si sono visti sui campi parigini. Si parte, ovviamente, dai giocatori italiani, per terminare coi grandi rischi corsi da Alexander Zverev e Naomi Osaka. Il protagonista della parte finale del pomeriggio, e anche di quella iniziale della sera, è senza dubbio Stefano Travaglia, che ha ...