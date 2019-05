Mafia | pm Di Matteo | ' Scarantino? Grazie a me inflitti venti ergastoli per strage

Mafia : ex pentito Scarantino ritratta accuse a pm - 'Di Matteo non mi suggerì mai niente' : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Il dottor Di Matteo non mi ha mai suggerito niente, il dottor Carmelo Petralia neppure. Mi hanno convinto i poliziotti a parlare della strage. Io ho sbagliato una cosa sola: ho fatto vincere i poliziotti, di fare peccare la mia lingua e non ho messo la museruola

Nino di Matteo rimosso dal pool antiMafia sulle stragi : quando la memoria non basta : In attesa che il Consiglio superiore della magistratura decida, da martedì Nino di Matteo, il Pubblico ministero più temuto dalla mafia, tornerà alla Direzione nazionale antimafia, dopo la sua estromissione dal pool sulle stragi irrisolte, a causa di un’intervista. La decisione di estromettere Di Matteo è stata presa dal procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho, secondo il quale il pm, durante un’intervista andata in onda su La7 nella ...

Mafia - Nino Di Matteo estromesso da pool su “entità esterne”. Punito per un’intervista - ma diceva cose già note : Quarantadue minuti di intervista televisiva – con elementi noti sulla strage di Capaci – sono costate a Nino Di Matteo, il pm che ha istruito il processo sulla Trattativa Stato-Mafia e che vive sotto scorta da anni perché minacciato dalla Mafia, l’allontanamento dal nuovo pool sulle stragi che è stato costituito, dal procuratore nazionale antiMafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, per far luce “sulla presenza di ...

Nino Di Matteo sulle stragi di Mafia del 1992 : “Probabile che assieme a Cosa nostra abbiano partecipato entità esterne” : Fu solo la mafia ad organizzare le stragi mafiose del 1992 che uccisero i giudici Falcone e Borsellino? Secondo Nino Di Matteo (intervistato da Andrea Purgatori su La7, nella trasmissione Atlantide), Sostituto Procuratore della Dna, l’uomo più scortato d’Italia, impegnato da 27 anni con le indagini sulle stragi di mafia, sui rapporti tra Cosa nostra e parti delle istituzioni, e PM nel processo sulla trattativa Stato – ...

Matteo Salvini - l'orrore del grillino Morra : "Bimba ferita a Napoli - occupati di Mafia". E il Viminale lo gela : La bambina di 4 anni ferita venerdì pomeriggio a Napoli da un proiettile vagante durante un sparatoria in strada è stata operata nella notte all'Ospedale Santobono. Colpita al petto con un polmone collassato, la piccola è in coma farmacologico indotto e le sue condizioni cliniche appaiono estremamen

Il ministro Matteo Salvini contro la Mafia - sarà a Palermo il 25 Aprile : Matteo Salvini sarà presente a Palermo, precisamente a Corleone il 25 Aprile “Il 25 Aprile, per celebrare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà dell’Italia, sarò in mezzo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Corleone (Palermo), per ringraziarli del fatto che ogni giorno rischiano la loro vita per liberare … Continue reading Il ministro Matteo Salvini contro la Mafia, sarà a Palermo il 25 Aprile at ...

Luigi Di Maio - l'ultima schifezza contro Matteo Salvini : "C'è di mezzo la Mafia. Come Silvio Berlusconi..." : Lo scontro è totale, la provocazione grillina nei confronti della Lega infinita. L'ultimo atto a pochi minuti dal via al Consiglio dei ministri dove si discute di decreto crescita e del cosiddetto salva-Roma: sul blog delle Stelle, sono state pubblicate "quattro domande" alla Lega sul caso Armando S

Siri indagato - il pm antiMafia Di Matteo : “La sua difesa da parte della Lega può diventare un segnale per Cosa Nostra” : “I mafiosi capiscono subito su chi poter fare affidamento. La difesa a oltranza di un indagato per contestazioni di un certo peso potrebbe essere, in questo come in altri casi, un segnale che i poteri criminali apprezzano”. Parola di Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, che intervistato da Repubblica ha parlato dell’attualità, dal caso del sottosegretario leghista Armando Siri indagato per ...

