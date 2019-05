M5S al referendum su Di Maio. Grillo : «Vai avanti». Conte vede i vicepremier e va al Colle : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Luigi Di Maio - tutto vero : referendum per cacciarlo sul blog del M5S. "Non lo avrei mai pensato" : Un referendum online per blindare o cacciare Luigi Di Maio. tutto vero, il Movimento 5 Stelle si affida alla sua base per capire il quale sarà il futuro del capo e del governo. È lo stesso vicepremier, a due giorni dal disastro elettorale delle europee, a scrivere sul blog delle Stelle una sua rifle

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo nel M5S. Ipotesi estrema : il referendum e l'addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

Vittorio Feltri - Salvini contro Di Maio. La verità sulle europee : sono un referendum tra Lega e M5S : Si vota tra due giorni per le europee e ho l' impressione che la stragrande maggioranza degli elettori non sappia a quale scopo. Ignora anche a cosa servano un Parlamento a Bruxelles e qualcosa del genere a Strasburgo, dove si svolgono attività misteriose, si prendono decisioni stravaganti in vari c

Elezioni europee - Lara Comi (Fi) : “Sono referendum su governo - Fi in Ue conta più di Lega e M5S” : L'eurodeputata di Forza Italia uscente Lara Comi si prepara alle Elezioni europee del 26 maggio definendole le più importanti di sempre e condividendo la lettura secondo cui quello di domenica sarà anche un referendum sul governo. Per quanto riguarda il futuro in Ue, Comi si dice convinta che Fi continuerà a essere decisiva, al contrario di "Lega e Movimento 5 Stelle che rimarranno comunque il quarto e il quinto partito".Continua a leggere

Niente più referendum sull’euro e nuovo mandato per la Bce : il programma del M5S per le Europee : Rispetto al 2014 Niente più referendum sull’euro e Niente più abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Gli investimenti pubblici in sanità, scuola, ricerca, sicurezza del territorio e infrastrutture, per il Movimento, vanno tenuti fuori dai vincoli di bilancio...

Niente più referendum sull’euro e nuovo mandato per la Bce : il programma del M5S per le Europee : Rispetto al 2014 Niente più referendum sull’euro e Niente più abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Gli investimenti pubblici in sanità, scuola, ricerca, sicurezza del territorio e infrastrutture, per il Movimento, vanno tenuti fuori dai vincoli di bilancio...

M5S - addio referendum sull'euro adesso si punta sul salario minimo : Se nel 2014 con la crisi Beppe Grillo incitava a fare asse con i Paesi mediterranei per una politica comune, punto 3 del programma,, ora l'asse comune che il Movimento cerca è quello per l'...