Lutto per Tricky | è morta la figlia Mazy Mina | lo sfogo | “Mi sento come se fossi in un

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La notizia del graveperè arrivatauna doccia fredda sui canali social del cantante britannico: sua, nata dalla relazione con la cantante Martina Topley-Bird, è scomparsa all'età di 24 anni in circostanze ancora da chiarire.ha affidato il suosulla sua pagina Facebook:Pensavo di conosce il significato della perdita, ma ora che miaci ha lasciati mi sono reso conto che, dopotutto, non avevo idea di cosa fosse. Misein un mondo che non esiste, e so che nulla sarà più lo stesso. Nessuna parola o canzone potrebbe spiegare cosa sto provando: la mia anima si sente vuota., mia, aveva due nomi: alcuni la chiamavano, altri la chiamavano. Aveva un talento incredibile per il canto e per la scrittura di testi; canzoni che ora porterò a termine e farò ascoltare. Farò in modo che le tue parole e le ...

DiMarzio : #Inter in lutto per la morte del fratello di #Spalletti - acmilan : Vittorio Zucconi è stato un grande uomo di comunicazione e ha sempre avuto lo sport e il Milan nel cuore. Con commo… - infoitsport : Lutto per Luciano Spalletti: il cordoglio dell’Inter -