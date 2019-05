La linea di Di Battista potrebbe far crollare il governo | i M5S è stato avvertito

M5s : Salvini ai parlamentari - no a linea Di Battista : La Lega dice 'no' a un Movimento 5 stelle in cui dovessero prevalere le idee di Alessandro Di Battista. È quello che ha precisato Matteo Salvini ai suoi parlamentari durante l'assemblea a Montecitorio, stando a quanto riferito da chi ha partecipato alla riunione. Salvini ha ribadito ai suoi che è sua intenzione portare avanti il governo purché i 5 stelle tornino alla linea di prima dell'inizio della campagna elettorale. Se questo non avverrà, ...