Il Paradiso Delle Signore | Trama Puntate dal 3 al 7 Giugno 2019 | Riccardo fa Breccia nel

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ilin replica dal 03 al 07: Luca dona ad Umberto un’ingente somma di denaro. Come reagirà l’uomo? Antonio vuole far tornare Elena a Milano ma un brutto imprevisto è in agguato. Dopo le prime due settimane di rodaggio de “Il”, in onda tutti i giorni su Rai Uno, le trame della soap entrano nel vivo. Umberto si rende contoattenzioni che Luca sembra avere per sua figlia Marta. Ma l’atteggiamento di Spinelli è troppo misterioso e Guarnieri vuole vederci chiaro. Che cosa deciderà di fare? In questa fase Luca terrà molto impegnati sia Umberto che Adelaide i quali vogliono capire bene chi è, e come mai sembra essere molto interessato a loro. Agnese è ancora arrabbiata con la figlia per aver iniziato a lavorare al Grande Magazzino. Dovrà intervenire Vittorio per placare gli animi. Che cosa deciderà di fare? Prima di ...

