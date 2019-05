IKEA | presto gli acquisti anche da smartphone tramite app ufficiale

laragnatelanews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Quando si parla di soluzioni di arredamento che si adattano alle esigenze di tutti, la catena svedese di punti vendita dedicati ai mobili è considerata una garanzia per milioni di consumatori. Da diversi anni, tuttavia, sta cambiando radicalmente il modo in cui gli utenti effettuano i propri, con una forte spinta dell’e-commerce che continua a macinare numeri in crescita. E’ quindi inevitabile che per non rischiare di rimanere indietro vedendosi superati dai principali colossi delle vendite online,un colosso comedovesse adottare delle contromisure per restare al passo dei competitor. Nella strategia messa a punto dal colosso svedese, viene adesso confermata una novità che renderà ancora più semplice effettuareda. Un’applicazione mobile completamente rinnovata che, finalmente, permetterà agli utenti di comprare i mobili dalla ...

