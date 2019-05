Giro d’Italia 2019 | Peters vince la 17a tappa Giornata no per Vincenzo Nibali

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dopo l'ottima performance sul Mortirolo, c'era grande attesa pernzonella 17adeld'Italia. E invece la frazione da Commezzadura a Anterselva di 181 chilometri si è rivelata sfortunata per lo "Squalo" che ha perso terreno dalla maglia rosa, leader della classifica generale Richard Carapaz, che ha guadagnato altri 7''. Are la gara odierna è stato Nansdella AG2R La Mondiale protagonista di una fuga in solitaria.

