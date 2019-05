Dallo Spazio agli abissi | Samantha Cristoforetti comanderà la missione Neemo 23

La Terra vista Dallo Spazio - un nuovo metodo per mappe accurate : Centri abitati, specchi d’acqua, boschi di conifere. Il Trentino si riconosce anche dallo spazio: lo dimostrano le immagini e le mappe del Trentino pubblicate sul sito dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per dare notizia di un metodo innovativo sviluppato da Claudia Paris e Lorenzo Bruzzone dell’Università di Trento. Paris e Bruzzone, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e coordinato dal ...

Il Pakistan occidentale e il delta dell’Indo visti Dallo Spazio [FOTO] : Acquisita il 14 aprile 2018 dal satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus, questa immagine mostra il Pakistan occidentale ed una importante zona umida. L’immagine ritrae la costa frastagliata, parte del delta del fiume Indo. Il delta di un fiume si forma quando i sedimenti trasportati dal fiume finiscono in un corpo d’acqua stagnante, creando un conoide alluvionale, che in questo caso si estende per 150 km lungo la linea ...

“La Terra vista Dallo spazio” - Luca Parmitano : storia e record di un’avventura spaziale : Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, anniversario dei 50 anni del primo uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della Stazione spaziale – la prima volta per un astronauta italiano – dove coordinerà il lavoro dei russi di Roscosmos e degli americani della Nasa. “La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano” è uno speciale che testimonia il grande lavoro di preparazione e di ...

SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti del suo progetto Starlink per trasmettere Internet Dallo Spazio : La compagnia spaziale privata SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti sperimentali di Starlink, il suo ambizioso progetto per costruire una costellazione di migliaia di satelliti intorno alla Terra per trasmettere Internet, raggiungendo i luoghi dove è troppo

L’area più densamente popolata in Italia : la Pianura Padana vista Dallo Spazio [FOTO] : Questa immagine acquisita dal satellite Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, mostra la Pianura Padana, l’area più densamente popolata in Italia, che rappresenta quasi la metà della popolazione nazionale. Questa immagine composita contiene diverse immagini acquisite tra giugno 2018 e febbraio 2019, e permette di vedere l’area libera da nuvole e da smog. Il Po, il più lungo fiume Italiano, scorre per oltre 650 km da ovest ad ...

Milano - il Duomo - il verde : la seconda città più grande d’Italia vista Dallo Spazio [FOTO] : Il Living Planet Symposium dell’ESA – la più grande conferenza al mondo dedicata ai temi dell’Osservazione della Terra – è in corso dal 13 al 17 maggio a Milano, in Italia. Organizzato ogni tre anni, questo simposio richiama migliaia di scienziati ed utenti dati provenienti da tutto il mondo, per parlare delle loro ultime scoperte sul come i satelliti stanno ‘prendendo il polso’ del nostro pianeta. Oltre 4.000 ...

Com’è Milano vista Dallo Spazio? : La sonda Sentinel 2 dell’Agenzia spaziale europea ci regala questa immagine in altissima risoluzione di Milano dall’alto. Il Duomo è al centro della scena, inconfondibile nonostante gli 800 chilometri di distanza dello scatto. Dov’è il Bosco verticale? Nel video ci aiutano a trovare anche il celebre grattacielo, assieme alla Biblioteca degli Alberi, uno degli luoghi più verdi della città. L’immagine è appena stata ...

Australia - alluvioni nel Queensland : il sedimento che sgorga nel Mar dei Coralli visibile Dallo Spazio [FOTO] : La missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sopra lo stato nord-orientale dell’Australia, il Queensland, dove è visibile una grande quantità di sedimento che sgorga nel Mar dei Coralli, vicino alla laguna della Grande Barriera Corallina. All’inizio del 2019, molte aree del Queensland hanno ricevuto più delle precipitazioni annuali in meno di una settimana. Gli acquazzoni hanno causato danni per milioni di ...

Quelli che vogliono fare pubblicità Dallo Spazio : La startup giapponese ALE sta lavorando al progetto Sky Canvas, in questo caso per organizzare spettacoli su richiesta di "stelle cadenti". La società si farebbe carico di spedire in orbita piccoli ...

Quelli che vogliono fare pubblicità Dallo Spazio : Una società russa vuole usare una costellazione di piccoli satelliti per mostrare annunci dall'orbita terrestre: ma non è sola, e gli astronomi sono preoccupati

Una storia misteriosa e una posizione isolata : l’isola di Pasqua vista Dallo Spazio [FOTO] : La missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sopra una delle isole più remote al mondo: l’isola di Pasqua. Situata nell’Oceano Pacifico, oltre 3.500 km al largo della costa occidentale del Sud America, questa isola cilena è anche nota come Rapa Nui dai suoi abitanti indigeni. Il nome corrente venne invece dato all’isola il giorno in cui gli europei vi sbarcarono nel 1700 – la domenica di ...

Osservazione della Terra : come misuriamo il battito del nostro pianeta Dallo spazio : L’ESA invita i rappresentanti della stampa a partecipare al Living Planet Symposium, la più grande conferenza al mondo sul tema dell’Osservazione della Terra, per ascoltare in anteprima dagli scienziati delle recenti scoperte ambientali e degli ultimi fatti concreti sul cambiamento climatico. L’evento si terrà dal 13 al 17 maggio al Milano Convention Centre, Italia. La conferenza offre un’opportunità unica per parlare ...

Canale della Manica : l’intenso traffico marittimo visto Dallo Spazio [FOTO] : La missione Sentinel-1, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra l’intenso traffico marittimo che attraversa il Canale della Manica. I due satelliti gemelli Copernicus Sentinel-1 hanno a bordo strumentazioni radar che possono vedere attraverso nuvole e pioggia, e al buio, per rilevare immagini della superficie del pianeta sottostante. Qui, centinaia di acquisizioni radar effettuate tra il 2016 ed il 2018, sopra la stessa area, sono ...

Il canale della Manica visto Dallo Spazio è più trafficato di un'autostrada : Non solo grandi città e natura: le sonde Sentinel ci aiutano a studiare anche il traffico marittimo. Un video ci racconta quello della Manica