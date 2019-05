Conte consulta prima Salvini e poi Di Maio per capire se ci sono le condizioni

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Due ore di colloquio con Matteo. Poi è il turno di Luigi Di. Il premier Giuseppefa le suezioni a Palazzo Chigi dopo le elezioni Europee di domenica che hanno visto la vittoria della Lega e un Movimento 5 Stelle in grande difficoltà.I due alleati, a parte qualche stringato messaggio, non si parlano da tempo, da quando la campagna elettorale era arrivata alle battute finali e i toni si erano alzati a tal punto da sfociare anche negli insulti. Il ministro dell’Interno ora si muove da premier virtuale e il governo è in stallo totale. Anche il Consiglio dei ministri, che si sarebbe dovuto tenere in settimana per approvare il Decreto Sicurezza bis, dovrebbe slittare a data destinarsi.Diha la necessità di rimettere in ordine il partito mentre il leader leghista continua a dettare l’agenda. Tra i primi punti la flat tax ...

