Carol | Negan e Daryl avvistati sul set di The Walking Dead 10 | torneranno tutti ad

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Le riprese di The10 vanno avanti ormai da quasi un mese e ancora nessuno spoiler è trapelato dal set. Nei giorni scorsi il cast è stato di stanza ad Alessandria dove si è visto anche del fumo, ma niente di più. L'unica cosa certa è che l'inverno è finito e per i nostri protagonisti è arrivata la primavera anche se non si capisce bene di quanto possa essere questo nuovo salto temporale e se Rosita ha già avuto il suo bambino o la ritroveremo con il pancione.Nei giorni scorsi sul set sono stati, di nuovo insieme dopo il ritorno della prima ad Alessandria dopo la "caduta" del Regno e l'addio ad Ezekiel nella scorsa stagione. In molti sperano che tra i due possa tornare il legame l'armonia di un tempo o, magari, qualcosa di più, ma al momento anche su questo non ci sono indizi lampanti.Ecco alcune foto dal set:Quello che è certo è che ...