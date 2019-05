BMW X1 - Col restyling arriva l' ibrido

BMW Serie 4 - Proseguono i collaudi della Cabrio : La futura generazione della BMW Serie 4 Cabrio è stata avvistata durante una sessione di test in pista, tra i cordoli del Nürburgring. Il progetto di sviluppo si trova ancora in una fase iniziale, come dimostrano le massicce camuffature: nonostante questo, un elemento estetico che caratterizzerà in maniera evidente il nuovo modello è già ben visibile. Come già visto sulla nuova Z4, anche la quattro posti tornerà alle origini, pensionando ...