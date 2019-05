Angela Nasti | la scelta è Alessio Campoli | grande sorpresa

Uomini e Donne : la scelta di Angela Nasti è Alessio Campoli : Con un appuntamento eccezionalmente in diretta, si è concluso il percorso della giovane Angela Nasti a Uomini e Donne: l’influencer, nel corso della puntata del dating show trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, ha scelto infatti di stare insieme ad Alessio Campoli scartando Luca Daffrè, l’altro pretendente (arrivato a corteggiarla proprio su sua richiesta). Uomini e Donne: Angela sceglie Alessio Nelle scorse settimane, Angela ...

Diretta Uomini e Donne : oggi Angela Nasti annuncerà il nome del corteggiatore prescelto : Manca veramente poco alla prima delle tre puntate dedicate alla scelta del Trono Classico di Uomini e Donne. Per la prima volta, nella storia del programma, l'annuncio verrà fatto in Diretta esclusiva, cosi nelle giornate di oggi, domani e venerdì scopriremo i nomi dei prescelti dai tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. In ogni puntata a loro dedicata, vedremo gli attimi che le troniste e il tronista hanno trascorso in villa ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Chiara Nasti commenta il percorso della sorella Angela : Da domani assisteremo dopo tanti anni di nuovo alla diretta delle scelte di Uomini e Donne da parte dei tronisti del programma. Angela Nasti, Andrea Zelletta e Chiara Cavaglià, dichiareranno il nome del compagno e della compagna con la quale teoricamente vorrebbero trascorrere il resto della loro vita.A poche ore dalla scelta, su Instagram è intervenuta Chiara Nasti, sorella di Angela e nota influencer che ha preso parte al programma per ...

