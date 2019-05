optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Nonostante il ban USA,continua dritta per la sua strada, promettendo di non estinguersi come alcuni avrebbero potuto credere all'indomani della decisione presa dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America. Un'altra dimostrazione di quanto appena detto è arrivata proprio stamane in merito all'avvio della produzione di massa da parte didel processore985, che dovrebbe equipaggiare la prossima serie dei Mate 30.Dopo il periodo di test, come riportato da 'central', l'azienda ha dato un'accelerata definitiva alla questione in modo da rispettare i tempi di consegna per quel che riguarda la produzione in serie del primo SoC 7nm + EUV (Extreme Ultraviolet Lithografy) da essa concepito. Il ban USA non impedirà adi continuare a riforniredei suoi prodotti. La società starebbe anche progettando di sviluppare una versione del processore...

OptiMagazine : Sorride al futuro #Huawei: avanti tutta col Kirin 985 targato #TSMC - pisaonline : PISTOIA. Sorride a chi le chiede se si sente la madre di Greta Thumberg, la sedicenne svedese simbolo della nuova c… - Namor65 : Né Onore né Gloria.... Il minimo storico e con Zanza il futuro ci sorride ?????? -