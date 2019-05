Sconcerti dà 6 ad Ancelotti | “Un’ottima stagione inutile”

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Solo due righe al Napoli Mario, sul Corriere della Sera, scrive il pagellone del campionato. Al Napoli dedica due righe, parla soltanto die fondamentalmente non in termini positivi: Darei 6 adche mi ha sempre fatto un’impressione strana, come se fosse stato poco convinto di andare a Napoli. Ha fatto un’ottimainutile. Con grandi spunti tattici, ma senza mai cominciare una vera creazione. Va un po’ meglio ad Allegri che raccoglie un 7. Sufficienza anche per Cristiano Ronaldo (solo 6): È stato spesso un fenomeno Ronaldo (voto 6) ma ha pesato quasi solo nel girone di andata. Ha chiuso il campionato segnando 2 reti nelle ultime 14 gare. Credo sia stato l’altro paradosso della Juve: grande giocatore ma bisogna costruire il gioco quasi solo per lui. Voti molto alti (9) all’Atalanta e a Gasperini. Infine il voto alle milanesi: Inter ...

