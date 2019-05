Resilienza | come rendere il dolore un punto di forza

dilei

(Di martedì 28 maggio 2019) Davanti a un’esistenza che spesso chiede di confrontarsi con eventi spiacevoli e dolorosi, l’uomo è stato in grado di sviluppare un’arma psicologica dal potere notevole: la. Molti di voi l’avranno scoperta grazie alla commovente lettura di Luciana Littizzetto in seguito alla strage di Parigi.sta a indicare quella complessa serie di meccanismi che la mente umana è in grado di porre in atto con lo scopo di permettere una vita serena e felice anche dopo un trauma o un evento che vede generalmenteconseguenza un pesante esito negativo. Gli ostacoli vengono quindi metabolizzati grazie allaopportunità da cogliere, evitando stati d’animola tristezza o una più grave depressione. Tuttavia, pur essendo una caratteristica innata in ogni persona, l’abilità di fronteggiare in questo modo i lati negativi della vita ...

virginiaraggi : Con la Governatrice di Tokyo @ecoyuri. Abbiamo parlato dei temi che tratteremo all' #U20 come la lotta al surriscal… - luisaloffredo28 : RT @dukana2: Non ci posso credere!Pseudo scienziati di stoc...sono andati a rompere le scatole con la balla della #Resilienza al...(??) plan… - dukana2 : RT @dukana2: Non ci posso credere!Pseudo scienziati di stoc...sono andati a rompere le scatole con la balla della #Resilienza al...(??) plan… -