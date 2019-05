ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) “Loche Chiamparino era, non era il cavallo giusto su cui puntare. Voi mi dicevate no, gne-gne-gne. Fuck off, bitch”. È lodeldel Pd in, Federico Bottino, “arruolato” per gestire la comunicazione suidel candidato del centrosinistra, Sergio Chiamparino. “I vecchi non ci stanno più dentro” è il messaggio scritto da Bottino nel video pubblicato su Instagram e subito rimosso (ma poi finito in Rete). Il Partito democratico, dopo la notizia dello, ha smentito che Bottino sarebbe stato licenziato. Video Instagram L'articolo Pd, lodelin: “Chiamparino, lo. Non era il cavallo giusto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

piaficas : RT @fattoquotidiano: Pd, lo sfogo del social media manager in Piemonte: “Chiamparino vecchio, lo dicevo. Non era il cavallo giusto” https:/… - fattoquotidiano : Pd, lo sfogo del social media manager in Piemonte: “Chiamparino vecchio, lo dicevo. Non era il cavallo giusto” - Cascavel47 : Pd, lo sfogo del social media manager in Piemonte: “Chiamparino vecchio, lo dicevo. Non era il cavallo giusto”… -