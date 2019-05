Moggi | “Non mi sembra che De Laurentiis voglia vincere | Ferlaino era un’altra cosa”

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) “De? Non miche abbia tanta tendenza a voler, altrimenti farebbe operazioni diverse da quelle che fa”. Cosi’ Luciano, a margine della prima edizione del premio “Inside the sport”, organizzato a Napoli da Mcl, ha risposto alla domande dei cronisti. “Devo dire anche un’altra cosa – ha affermato – e’ corretto nel bilancio, credo che il Napoli sia una delle società particolarmente attente a questo, con un bilancio attivo e i giocatori vengono volentieri perché alla fine del mese vengono ben retribuiti”. “Dee’ uno che come società cerca di stare nei limiti accettabili di un bilancio corretto – ha aggiunto –era un’altra persona, intanto era un presidente sportivo, conosceva i giocatori. Parlava un linguaggio un po’ diverso perché ...

