Mektoub fa scandalo a Cannes | Attori costretti a girare scene hard

(Di martedì 28 maggio 2019) Jacopo D'Antuono Quasi quindici minuti diin '', il filmdifa ancora discutere Non si placano le polemiche legate alla lunga scenain ", My Love: Intermezzo", il film diretto da Abdellatif Kechiche che ha fattoall'ultimo Festival di. Buona parte del pubblico ha persino deciso di abbandonare la sala durante i tredici minuti disessuali ritenute da molti volgari e troppo esplicite., il film fa ancora discutere dopoche continuano a far discutere, nonostante la kermesse sia ormai conclusa. Ad accendere ulteriormente il dibattito, ci ha pensato la rivelazione clamorosa del quotidiano francese 'Midi Libre', secondo cui la scena incriminata sarebbe stata girata a seguito di fortissime pressioni sul cast. "Le riprese dellepiù osé si sono svolte in un'atmosfera di tensione e di ...

