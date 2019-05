Inter | da poco concluso il Cda Nerazzurri migliore società in Italia per spettatori

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) E’ daterminato il consiglio d’amministrazione dell’, andato in scena in tarda mattinata e durato circa mezz’ora. Una riunione in cui il CdA ha approvato il bilancio trimestrale e la modifica dell’indirizzo della sede della, che nelle prossime settimane si trasferirà nel nuovo edificio in zona Porta Nuova a Milano. Presenti il presidente Steven Zhang e gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello, mentre gli altri consiglieri erano collegati alla riunione in videoconferenza. Nel frattempo l’guida la classifica degliine si avvicina al podio in ambito europeo. Per il quarto anno consecutivo, isono la prima squadrana con 61.444. A seguire il Milan, che ora sfiora la top 10 europea grazie al +3% (54.666) rispetto all’anno scorso. Le due milanesi ...

