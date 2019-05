Grande Fratello 16 | il Moige denuncia | ' Scene aggressive e di violenza su una donna'

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Movimento Italiano Genitori, come accade spesso, ha deciso di esporsi contro quello che accade nel reality attualmente in onda su Canale 5: il16. Il giorno successivo alla puntata in cui c'è stato il confronto definitivo tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini, ilha diramato un comunicato stampa per protestare per lee lesive dell'immagine dellache sono andate in onda ieri sera. Ilcontro il GF: 'Parolacce, insulti e urla' Quello che è accaduto ieri sera nella Casa deltra Francesca De Andrè e il suo ormai ex fidanzato, non è andato giù a più di qualcuno: il faccia a faccia che c'è stato tra i due, infatti, ha fatto storcere il naso a molti per le cose che sono state dette, ma soprattutto per alcuni gesti che ha fatto il ragazzo. A schierarsi pubblicamente contro quello che è successo nel corso dell'ultima ...

angelomangiante : Un guerriero pieno di valori. Coerente sempre #Gattuso anche nella sua uscita di scena. Uno così puoi solo ammirarl… - QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… -