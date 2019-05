Dori Ghezzi si rifiutò di prendermi in affidamento! Francesca de André contro la nonna

(Di martedì 28 maggio 2019)Deviene a conoscenza delle dichiarazioni disulla sua partecipazione al Grande Fratello 16 e tuonala compagna di Fabrizio De. L’ottava puntata del Grande Fratello 16 ha visto, ancora una volta,deprotagonista: prima per il duro confronto con Giorgio Tambellini, e poi per la notizia relativa le ultime dichiarazioni disulla sua partecipazione al reality show.Chiamata nella stanza superled da Barbara d’Urso,è stata messa al corrente di quanto sostenuto dalla, che ha ritenuto che Fabrizio De“non meritava una escalation familiare di questo tipo”. Gli attriti all’interno della famiglia di Faber sono noti, manon ha potuto parlare dei dissapori con il padre Cristiano in seguito ad una diffida giunta al Gf prima del suo ingresso nella Casa. La d’Urso, però, ha ripercorso i momenti più difficili dell’infanzia diprima di metterla di fronte alle dure dichiarazioni diLa replica della De, quindi, non si è fatta attendere e per laha avuto parole molto dure. “Questa persona era la compagna di mio nonno, avrei voluto vederla come, ma mi ha accompagnata nella casa famiglia quando, in realtà, avrebbe potutoin affidamento – ha raccontatocon tono pacato - . Ho letto una lettera in cui lei rifiutava diin affidamento. Avrebbe potuto pagarmi un collegio privato e invece mi ha abbandonata anche lei senza mai venire a trovarmi”. “Io queste cose non le dimentico – ha aggiunto la De– E parlo anche a nome di mia sorella che più volte le ha chiesto di farla lavorare nella fondazione De, ma lei si è rifiutata. Loro fanno una vita agiata, noi no. Se ha veramente questa voglia di pace credo che invece di parlare dovrebbe fare. Sono le azioni che contano”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...