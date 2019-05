Azzurri verso Euro 2020 | torna Belotti non Balotelli

Italia verso Euro 2020 : Mancini convoca 33 Azzurri per Grecia e Bosnia : Italia verso Euro 2020. Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia

Atletica – Verso i Mondiali di Doha : i convocati Azzurri per Maratona e Marcia : Atletica: diramata la lista dei convocati azzurri per Maratona e Marcia ai Mondiali di Doha Il Consiglio federale, nel corso della riunione odierna, ha preso atto delle convocazioni in azzurro per i Campionati del Mondo di Doha (28 settembre – 6 ottobre), relativamente alle prove su strada (gare di Marcia e Maratona). Questo l’elenco dei convocati dal Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre: Uomini – Marcia km. 20: ...

Volley - incomincia la stagione dell’Italia : due amichevoli contro il Giappone a Cagliari - Azzurri verso la Nations League : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio stagionale, sta per iniziare la lunga estate della Nazionale di Volley maschile: si incomincia con due amichevoli contro il Giappone, in programma il 23-24 maggio al PalaPirastu di Cagliari. Il CT Chicco Blengini, che al momento sta guidando l’ultimo collegiale di preparazione, avrà a disposizione quattordici uomini per questi due incontri che rappresentano dei test importanti in vista ...

Volley - i convocati dell’Italia per il collegiale di Cagliari : 14 Azzurri verso le amichevoli col Giappone : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il terzo collegiale stagionale che incomincerà domenica sera a Cagliari. Quattordici azzurri saranno all’opera per preparare le prime due amichevoli che giocheranno il 23-24 maggio contro il Giappone al PalaPirastu del capoluogo sardo, sarà il preludio della Nations League che affronteremo con tanti giovani e senza diversi big. convocati ...

Rugby - Italia verso i Mondiali 2019 : gli Azzurri sfideranno la Russia in casa ad agosto - previsti 4 test di lusso : L’Italia affronterà la Russia nell’unico test casalingo prima dei Mondiali di Rugby. La nostra Nazionale incrocerà la compagine dell’Est Europa allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) nella giornata di sabato 17 agosto. I ragazzi di Conor O’Shea scenderanno in campo in altre tre occasioni per preparare al meglio la rassegna iridata che andrà in scena in Giappone dal 20 ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : sconfitta fatale contro l’Australia per gli Azzurri - strada in salita verso Tokyo 2020 : Si conclude amaramente il cammino della Nazionale italiana nelle Qualificazioni Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Puerto Rico in questo fine settimana. La squadra azzurra composta da Aristide Landi, Matteo Grampa, Alessandro Corno e Daniele Sandri ha perso con il punteggio di 12-21 la sfida ad eliminazione diretta contro l’Australia per accedere alle semifinali e giocarsi quindi il posto alla prossima rassegna ...

Primavera Napoli – Gaetano trascina gli Azzurrini verso la salvezza : Gli azzurri delle Primavera superano il Sassuolo in casa. Vincono 3-0 nella 12esima giornata di ritorno di campionato. Ci pensano Gaetano e Manzi. Primavera Napoli – Allo stadio Iannello di Frattamaggiore lo spettacolo è di colore azzurro, gli azzurrini impongono il loro gioco per tutto il match. I ragazzi di Baronio hanno bisogno dei 3 punti per sperare di restare nel campionato Primavera 1. Siamo al 26′ la sblocca Manzi che ...

Atletica – Gli Azzurri delle staffette in volo verso il Giappone per le World Relays di Yokohama : Atletica: staffette azzurre in volo verso il Giappone. Gli italiani pronti per le World Relays di Yokohama È il giorno della partenza per la spedizione italiana diretta alle World Relays di Yokohama. Decolla da Malpensa l’aereo che porta gli azzurri in Giappone per i Mondiali di staffette dell’11-12 maggio. Ventotto gli atleti in volo verso l’Oriente e a loro si aggiungerà Giancarla Trevisan, in arrivo direttamente da Los Angeles. Un primo ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 Azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : i fiorettisti iniziano la corsa verso le Olimpiadi. Grandi ambizioni per gli Azzurri : Anche il fioretto maschile inizia la corsa verso Tokyo 2020, visto che la tappa di Coppa del Mondo di San Pietroburgo di questo fine settimana sarà la prima valida per le qualificazioni olimpiche. Sulle pedane russe si comincerà domani con la fase di qualificazione, poi sabato ci saranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si chiuderà con la gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive della Nazionale azzurra per ...

Canoa velocità - Azzurri verso la Coppa del Mondo : sostenute delle gare di selezione a Mantova : L’Italia corre verso la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: a fine mese a Duisburg, in Germania, ci sarà l’esordio nel circuito maggiore e le selezioni in casa azzurra sono sempre più vicine a delineare la squadra che rappresenterà il Bel Paese nelle acque teutoniche. Nello scorso week end si sono tenute delle prove di selezione a Mantova. Nel K2 1000 metri maschile (specialità olimpica) Giulio Dressino e Nicola ...

Curling - Mondiali doppio misto 2019 : l’Italia liquida il Galles - Azzurri primi nel girone. Corsa verso gli ottavi : L’Italia ha conquistato la terza vittoria ai Mondiali 2019 di Curling doppio misto che si stanno disputando a Stavanger (Norvegia) ed è salita al primo posto nel gruppo C in compagnia di Cina e Galles con un successo di vantaggio su Australia, Repubblica Ceca e Francia: solo le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze si qualificano agli ottavi di finale, gli azzurri sono pienamente in Corsa per raggiungere ...

Karate - i ranking olimpici aggiornati verso Tokyo 2020. Al momento quattro Azzurri qualificati : Siamo quasi a metà del cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Karate. Al termine degli Europei di Guadalajara (Spagna), che si sono svolti a fine marzo, restano quattro gli azzurri qualificati attraverso il ranking olimpico. Al momento l’Italia potrebbe quindi schierare un atleta in metà delle categorie presenti nella rassegna a cinque cerchi, mentre per le restanti si dovrebbe lottare per il pass nel torneo di ...

Minsk - Gli Azzurri del Trampolino alla seconda World Cup verso Tokyo 2020 : Arriva il secondo appuntamento con la World Cup di Trampolino Elastico , fondamentale in vista delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 . L'esordio in Coppa del Mondo è andato in scena a febbraio, quando i ginnasti azzurri sono stati impegnati nella tappa inaugurale di Baku in Azerbaijan. Nel weekend di Pasqua saranno di nuovo chiamati a difendere i colori ...