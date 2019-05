Stuprata dal padre dai 4 ai 14 anni | la donna che per sopravvivere ha sviluppato 2500

attualitavip.myblog

(Di lunedì 27 maggio 2019) È sopravvissuta agli abusi sessuali perpetrati dalsviluppando circapersonalità e con tutte loro ha testimoniato per condannare l’orco che le ha rovinato la vita dentro casa. Jeni Haynes è unadi 49che è stata violentata dai quattro ai 14. Per affrontare e superare i traumi provocati dalRichard ha creato dentro di sé diversi mondi e identità multiple, come sottolinea il Mirror. Durante il processo del mese di febbraio è stata autorizzata a testimoniare contro suousando molte delle sue personalità, ognuna delle quali ha una propria voce, ricordi e caratteristiche specifiche. In un filmato girato dalla polizia e trasmesso ieri, la Haynes ha urlato e pianto mentre visitava la “casa degli orrori” e mostrava alla polizia dove veniva torturata e abusata. «Ed è qui che mi ha fatto salire sul letto e mi ha stuprato – ha detto ...

Intuitizioni : RT @infoitinterno: Turista polacca stuprata dal branco in spiaggia a Rimini (Libertas San Marino) - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Roma, stuprata dal branco dopo la discoteca: spunta un testimone Gli aggiornamenti di @FlaMarimpietri ora a #LaVitaInDi… - fullangelbaby : RT @marlikesart: Donna etiope stuprata da italiani: Salvini non ne parla. Donna rumena bruciata viva dal marito italiano: Salvini non ne pa… -