Roland Garros 2019 | tutte le partite di martedì 28 maggio | cinque italiani in campo

Roland Garros 2019 : esordio agevole per Rafael Nadal. Lo spagnolo domina contro il tedesco Hanfmann : Meno di due ore. Questo è quanto durato l’esordio nel Roland Garros 2019 per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set il tedesco Yannick Hanfmann, numero 180 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 6-3. Un primo turno veramente agevole per il numero due del mondo, che punta a conquistare lo Slam parigino per la dodicesima volta. Hanfmann ha subito l’occasione di strappare il servizio a Nadal in apertura di match, ma il ...

Roland Garros – Esordio col botto per Nadal : Hanfmann spazzato via in 3 set : Esordio con vittoria per Rafa Nadal al Roland Garros: il campione maiorchino supera il tedesco Hanfmann in 3 set Per la gioia dei tifosi parigini, Rafael Nadal fa il suo Esordio al Roland Garros. Il campione in carica, attuale numero 2 al mondo, ha sconfitto Yannick Hanfmann nella sua sfida d’Esordio. Match non di certo complicato per il maiorchino, accoppiato ad un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In 1 ora e 58 minuti di gioco ...

Roland Garros – Federer porta Sonego ‘a scuola’ - il tennista italiano ammette : “in certi momenti ci capivo poco” : Lorenzo Sonego racconta il complicato esordio al Roland Garros contro Roger Federer: il tennista italiano ammette di essere andato seriamente in difficoltà contro il campione svizzero Lorenzo Sonego non è stato baciato dalla fortuna durante la cerimonia di presentazione del tabellone del Roland Garros. Il sistema ha accoppiato il tennista azzurro con Roger Federer già al primo turno. Una sfida senza dubbio affascinante, ma che Sonego ha ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Nadal sale sul 2-0. Gasquet elimina Miša Zverev - Herbert si impone nella maratona con Medvedev : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros 2019 - più di 250 ore di diretta su Eurosport : La stagione calcistica sta ormai entrando nel vivo ed è ormai pronta per esaltarsi con uno degli eventi più attesi ogni anno: il Roland Garros. Il favorito numero uno sarà sicuramente Rafa Nadal, che sta attraversando un ottimo momento di forma come dimostrato dall’ultimo trionfo agli Internazionali BNL d’Italia disputati a Roma. Occhio però anche […] L'articolo Roland Garros 2019, più di 250 ore di diretta su Eurosport è stato ...

Roland Garros 2019 : prima giornata da record. Oltre 34 mila spettatori : Il ritorno di Roger Federer è coinciso con un nuovo record per il Roland Garros. Dopo quattro anni lo svizzero tornava a giocare nello Slam francese e la sua presenza ha richiamato tantissimo pubblico in quel di Parigi, con 34.610 spettatori nella sola prima giornata. Si tratta di un record per il Roland Garros, che non aveva così tanto pubblico nella giornata d’esordio addirittura dal 2008. Quasi tre mila spettatori in più rispetto al ...