Rai | Fabio Fazio verso Rai 2 dalla prossima stagione

Fabio Fazio pronto a traslocare su Rai2 non a Mediaset : Il destino di Fabio Fazio e di Che tempo che fa si decide in questi giorni, ma il trasloco oramai più che probabile del conduttore e della sua trasmissione non sarà a Mediaset piuttosto sembra praticamente certo il suo approdo su Rai2. Il Biscione si è sentito in dovere di avvertire con una nota ufficiale che non è in corso nessuna trattativa con Fabio Fazio, anzi che la notizia è completamente falsa e andrebbe derubricata alla categoria Fake ...

Fabio Fazio non va a Canale 5 ma trasloca su Raidue : Fabio Fazio non va a Mediaset, resta in Rai. Anzi accetta di trasferirsi sul secondo Canale, pur di non lasciare la Tv di Stato con cui ha un contratto milionario. Insomma, l'annuncio dato ieri era una fake news, una notizia inventata da qualche buontempone che si diverte a inviare comunicati falsi alla agenzie di stampa. Dunque non esiste alcuna trattativa tra il conduttore di Che tempo che fa e i vertici di Cologno per un possibile show in ...

I retroscena di Blogo : Fabio Fazio verso la Rai2 di Carlo Freccero : Se n'è parlato un paio di settimane fa nel corso di un incontro riservato fra l'amministratore delegato della società radiotelevisiva pubblica Rai ed il conduttore radiotelevisivo Fabio Fazio. Salini è salito a Milano per parlare con Fazio e sondare cosa pensa il conduttore ligure rispetto al ventilato spostamento del programma di Rai1 Che tempo che fa (con annessa appendice del lunedì Che fuori tempo che fa) dalla prima rete alla ...

Che tempo che fa - la decisione della Rai su Fabio Fazio : "A brevissimo l'annuncio" : È in dirittura d’arrivo l’intesa tra l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, e Fabio Fazio per il passaggio del conduttore di Che tempo che fa a Rai2 nella prossima stagione autunnale. Con il pieno benestare di Carlo Freccero, direttore "sovranista" della rete, che peraltro ha già avuto modo

Elisa Isoardi discriminata dalla Rai : soldi - il pazzesco confronto con Fabio Fazio : È più bella di Fabio Fazio, e ci mancherebbe, ma è anche brava (almeno) uguale, popolare uguale, con uno share televisivo uguale, con un' immagine "porta accanto" uguale. Non sappiamo quanto Fazio sia bravo ai fornelli, ma scommettiamo che è meglio lei; per il resto, Elisa Isoardi, che conduce il ma

Fabio Fazio - sonora batosta : Fiorello piazzato al suo posto - caos in Rai : Via Fabio Fazio, arriva Fiorello in Rai. Su Dagospia si leggono i dettagli della clamorosa manovra. Stando alle ultime indiscrezioni, il confronto tra l’ad Fabrizio Salini e Fiorello sarebbe a buon punto. Il sito di Roberto D’Agostino rivela che in cantiere c’è un progetto multimediale che si gioche

Salini vede Fabio Fazio : c'è l'ipotesi Raidue : A Milano. Cioè lontano da Viale Mazzini. Qui si sono incontrati ieri Fabio Fazio e Fabrizio Salini, la star in via di trasloco, per motivi politici e editoriali, e l?ad oggetto di...

Quanto guadagna Fabio Fazio in Rai - ecco il contratto del conduttore : Quanto guadagna Fabio Fazio in Rai, ecco il contratto del conduttore Lo stipendio di Fabio Fazio, conduttore della nota trasmissione Rai Che tempo che fa, è diventato un caso politico in parallelo alla nascita del governo giallo-verde a al contestuale cambio dei vertici di Viale Mazzini. Fabio Fazio: trasloco o meno soldi? Notizia di queste ore: Teresa De Santis, direttrice di Rai 1 in quota Lega, avrebbe tagliato le ultime tre ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti ospite a Domenica In : Rai - clamoroso colpo basso a Fabio Fazio? : colpo da maestro di Massimo Giletti, che coglie i due proverbiali piccioni con una fava. Il conduttore di Non è l'Arena, si apprende, sarà ospite di Mara Venier nel corso della prossima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 Domenica 19 maggio. Un colpaccio vero e proprio. In primis perché Giletti

Che tempo che fa - incontro in gran segreto a Milano tra Fabio Fazio e Salini : deciso il futuro in Rai? : L'indiscrezione corre su Dagospia, che dà conto dell'incontro avvenuto "in gran segreto" oggi, mercoledì 15 maggio, a Milano tra l'ad della Rai, Fabrizio Salini, e Fabio Fazio. incontro, scrive Dago, che "a quanto si apprende è stato cordiale e costruttivo". I due starebbero cercando una soluzione c

17 maggio Cda Rai straordinario su Fabio Fazio : Venerdì 17 maggio si riunirà il consiglio d’amministrazione della Rai per discutere del taglio delle ultime tre puntate della stagione di “Che fuori tempo che fa”, programma di Rai 1 condotto da Fabio Fazio.L’annuncio della cancellazione degli episodi era stato dato a sorpresa durante l’ultima puntata del programma “Che tempo che fa”, proprio dallo stesso Fazio.Sono stati quattro i ...

Rai - scontro tra Teresa De Santis e Fabrizio Salini : non solo Fabio Fazio - chi rischia di saltare : Altissima tensione in Rai, secondo quanto scrive TvBlog, dove si legge che "nelle ultime ore, complici alcuni sviluppi, come l'intervista del consigliere Rai Igor De Biasio, insieme alla questione Fabio Fazio relativa alla chiusura di Che fuori tempo che fa, la cui ultima puntata è prevista per ques

Rai - Berlusconi dimentica l’Editto bulgaro : ‘Mai fatto. Grave censura su Fabio Fazio. Conflitto d’interessi? Vogliono eliminarmi’ : Non ha dimenticato l’Editto bulgaro: nega addirittura di averlo fatto. A 82 anni Silvio Berlusconi si riscopre un sostenitore della libertà d’informazione e del servizio pubblico. Una veste inedita quella dell’ex premier, intervenuto a difesa di Fabio Fazio. ”Non credo che si voglia arrivare a questo”, ovvero a cacciarlo dalla Rai, ma, “certo, la censura è stato un episodio Grave…”, dice il leader di ...